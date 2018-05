1860-Gegner Saarbrücken verpatzt Generalprobe: Tumulte überschatten Pokal-Pleite - Video

Der 1. FC Saarbrücken verliert das Finale um den Saarlandpokal und verpatzt somit die Generalprobe für die Aufstiegsspiele gegen den TSV 1860. Es gab Fan-Tumulte.

Elversberg - Der 1. FC Saarbrücken hat das Finale um den Saarlandpokal verloren. Der Relegationsgegner des TSV 1860 unterlag im Endspiel bei der SV 07 Elversberg mit 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte vor 6623 Zuschauern im Waldstadion an der Kaiserlinde Julius Perstaller per Foulelfmeter in der 81. Minute.

In der Nachspielzeit kam es allerdings zu unschönen Szenen. Nach einem Foul der Elversberger im Strafraum gab es zunächst emotionale Diskussionen der Akteure auf dem Platz, dann traten Anhänger aus Saarbrücken ein Tor zum Spielfeld auf. Ordner versuchten das geöffnete Tor zu schließen, einige Zuschauer drängten aber in Richtung Spielfeld. Die Polizei griff ein und half den Ordnern, während das Schiedsrichter-Gespann den Rasen verließ. Erst rund zehn Minuten später wurde die Partie noch einmal angepfiffen, es ging mit einem Foulelfmeter für Saarbrücken weiter. Den aber schoss Martin Dausch an den Pfosten, wenige Minuten später war Schluss.

Unschöne Szenen aus dem Block des @ersterfcs. Anhänger wollen den Platz stürmen. Das Spiel ist unterbrochen #sparkassenpokal pic.twitter.com/kfPDKrW4c3 — Florian Fussek (@FloFussi) 21. Mai 2018

Der FCS, bei dem Ex-Löwe Fanol Perdedaj 90 Minuten zum Einsatz kam, verliert also die Generalprobe für das erste Relegationsduell mit dem TSV 1860, das am Donnerstag steigt. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag im Grünwalder Stadion statt. Beide Partien sind ausverkauft, es gibt jedoch einige Hotspots in München, wo die Spiele öffentlich via Public Viewing gezeigt werden.

fw

Rubriklistenbild: © Florian Fussek