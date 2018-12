Bierofka mit fragwürdiger Geste in Richtung Tribüne

Die Niederlage im Grünwalder Stadion gegen Carl Zeiss Jena war am Ende nicht das einzige Problem der Münchner Löwen. Denn einen Aufreger für die Fans lieferte der Trainer selbst.

München - Im heimischen Grünwalder Stadion wollten die Sechziger am vergangenen Sonntag einen wichtigen Dreier einfahren, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Am Ende stand ein enttäuschendes 1:3 gegen den Tabellen-16. Carl Zeiss Jena. Bierofka gab hinterher zu, die Mannschaft habe sich selbst geschlagen. „Unglücklich“ sei das frühe 0:1 in der dritten Minute gewesen, kein guter Start für die Münchner Löwen.

Doch im weiteren Verlauf der Partie mangelte es den Offensivkräften um Top-Scorer Adriano Grimaldi nicht an Chancen. Die Verwertung ließ jedoch zu wünschen übrig. Doch damit nicht genug, holte sich Herbert Paul schon in der 32. Minute die Gelb-Rote Karte ab, woraufhin die Sechziger 60 Minuten in Unterzahl spielten. Trotzdem erzielten die Löwen durch Nico Karger in der 62. Minute das 1:1.

Bierofkas Geste in Richtung Tribüne

Bierofka freute sich über den seiner Meinung nach verdienten Ausgleich und ließ sich gleichzeitig zu einer fragwürdigen Geste hinreißen. In Richtung Haupttribüne schickte er eine deutliche Nachricht (siehe Artikelbild), die bei vielen Fans für Unverständnis sorgte.

Was genau ihn dazu verleitet hat und er damit ausdrücken wollte, ist nach wie vor unbekannt. Die momentane Situation bei den Löwen mit Tabellenplatz zwölf scheint für alle Beteiligten nicht zufriedenstellend, sodass sich auch 1860-Investor Ismaik am Montag nach der Niederlage öffentlich äußerte.

sapi