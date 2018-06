Neue Zahlen des TSV 1860: Ein Löwe verdreifacht seinen Marktwert, zwei Torjäger verlieren

Die mit dem Aufstieg erfolgreich abgeschlossene Saison des TSV 1860 hat auch Auswirkungen auf die Marktwerte der Spieler. Einer verdreifachte ihn sogar.

München - Kassensturz beim TSV 1860 - oder besser gesagt bei den Kollegen von transfermarkt.de! Die Saison ist vorbei, alle Klubentscheidungen sind gefallen und die Fußball-WM 2018 ist in vollem Gange. Das nutzt das Portal, um die Marktwerte der Kicker zu aktualisieren - so auch beim Drittliga-Aufsteiger aus München. Es hat sich einiges getan! Wir werfen einen Blick auf die Löwen und verraten, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern zählt.

Ganz vorne genannt werden muss Marco Hiller. Der Keeper konnte seinen Marktwert verdreifachen, liegt jetzt bei 150.000 Euro. Kein Wunder, in der abgelaufenen Spielzeit war er der große Rückhalt der Blauen, blieb in 35 Pflichtspielen 17 Mal ohne Gegentor - löwenstark! Auch Christian Köppel macht einen Satz, verdoppelte seinen Marktwert auf 150.000 Euro. Verbessern konnten sich auch Daniel Wein (plus 75.000 auf 225.000 Euro), Kapitän Felix Weber, Nico Karger (jeweils plus 50.000 Euro auf jetzt 200.000 Euro), Aaron Berzel (plus 50.000 auf 150.000 Euro) und Nicholas Helmbrecht (plus 25.000 auf 100.000 Euro). Der wertvollste Löwe ist nach dem Abschied von Michael Görlitz nun Philipp Steinhart, der konstant bei 250.000 Euro bleibt.

Fünf Löwen verlieren an Wert

Es gab aber auch Löwen, die an Marktwert einbüßten. Der große Verlierer ist dabei Nono Koussou, dessen Marktwert um 50.000 auf 75.000 Euro schrumpfte. Auch Sascha Mölders (minus 25.000 auf 200.000 Euro), Jan Mauersberger, Markus Ziereis (jeweils minus 25.000 auf 175.000 Euro) und Alexander Strobl (minus 25.000 auf 50.000 Euro) verloren an Wert.

Der aktuelle Löwen-Kader (inklusive der Spieler, die 1860 am Monatsende verlassen werden) liegt bei 3,58 Millionen Euro. Den gesamten Löwen-Kader und die Werte jedes Spielers finden Sie hier auf transfermarkt.de.

Marktwert-Veränderungen bei den Spielern, die 1860 verlassen

Bei den Spielern, die 1860 verlassen werden, haben sich die Werte verändert. Diese wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Zugelegt an Marktwert haben hier Timo Gebhart (plus 50.000 auf 200.000 Euro) und Nicolas Andermatt (plus 25.000 auf 100.000 Euro), verloren haben Michael Görlitz (minus 50.000 auf 400.000 Euro) und Felix Bachschmid (minus 25.000 auf 75.000 Euro).

Die Berechnung der Marktwerte ist durchaus komplex. transfermarkt.de schreibt dazu, dass „bei der Berechnung des Marktwertes unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant sind. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können.“

fw