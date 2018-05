Public Viewing zur Relegation: Das sind die Top-Kneipen für 1860-Fans

Public Viewing für Fans des TSV 1860: Hier laufen Löwen-Spiele in München! Die besten Fußball-Kneipen, pünktlich zur Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken.

München - Natürlich hat jeder Fan einen Lieblingsplatz, an dem er bei Spielen seines Vereins möchte: hautnah dabei im Stadion. Doch insbesondere bei Auswärtsspielen stellt sich die Frage, wo man die Partien alternativ verfolgen kann. Und diesmal, bei den entscheidenden Relegationsspielen des TSV 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken, sind die kleinen Stadien sowieso ausverkauft. Was tun? Klar: Rudel-Gucken!

In Gesellschaft ist Fußballschauen einfach doppelt so schön. Wir haben für Sie die besten Public-Viewing-Plätze für Löwen-Fans in München zusammengestellt. Wir empfehlen bei jeder Location sicherheitshalber noch einmal anzurufen und gegebenenfalls Plätze zu reservieren.

Löwenstüberl (Giesing)

Die Gaststätte am Trainingsgelände mit Wirtin Christl Estermann ist natürlich die Anlaufstelle Nummer 1 für Löwen-Fans.

Sitzplätze: ca. 50 drinnen, bis zu 150 im Biergarten

Technische Ausstattung: Zwei große Flatscreen-Fernseher.

Übertragung: Selbstverständlich alle Löwen-Spiele live, die im TV übertragen werden.

Bier: Hacker-Pschorr.

Adresse und Homepage: Grünwalder Straße 114, 81547 München, Telefon: 089-6422289, keine Homepage.

Giesinger Bräu, Stehausschank (Giesing)

Die Brauerei am Giesinger Berg unterhalb der Heilig-Kreuz-Kirche ist in München mittlerweile Kult - und das nicht nur, aber im Besonderen bei den Fans der Löwen. Vollkommen klar, dass dort die Spiele der Blauen gezeigt werden.

Sitzplätze: 40

Stehplätze: 140

Technische Ausstattung: Eine Großbildleinwand und zwei 50-Zoll-Monitore

Übertragung: Alle Löwen-Spiele live, die im TV übertragen werden.

Bier: Giesinger.

Adresse und Homepage: Martin-Luther-Straße 2, 81539 München, Telefon: 089-6422289, giesinger-braeu.de.

Giesinger Garten (Giesing)

Mitten in Giesing, zwischen Kolumbus- und Candidplatz, lockt der Giesinger Garten die Löwen-Fans an. Aber nicht nur Bier-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten, es gibt auch eine große Auswahl an Cocktails.

Sitzplätze: ca. 100

Technische Ausstattung: Großleinwand.

Übertragung: Alle Löwen-Spiele live, die im TV übertragen werden.

Bier: Augustiner.

Adresse und Homepage: Gerhardstraße 4, 81543 München, Telefon: 089-20181916, giesinger-garten.de.

Blue Adria (Giesing)

Die Gaststätte, früher unter dem Namen A1-Bistro bekannt, liegt direkt am Grünwalder Stadion - insofern zählt sie natürlich zu den Wohnzimmern der Löwen-Fans. Doch auch die roten Anhänger trauen sich herein.

Sitzplätze: ca. 80, doch auch Stehen gehört hier zum Fußball-Erlebnis dazu. Reservierungen werden nur vor Ort entgegen genommen.

Technische Ausstattung: Zwei große Flatscreen-Fernseher.

Übertragung: Alle Löwen-Spiele live, die im TV übertragen werden. Konferenz nur, wenn keine Münchner Mannschaft spielt.

Bier: Spaten

Adresse und Homepage: Grünwalder Straße 9, 81547 München, Telefon: 089-64260571, keine Homepage.

Stadion an der Schleißheimer Straße (Maxvorstadt)

Das "Stadion" muss man nicht mehr vorstellen - es ist für viele Fußballfans in München die Kneipe Nummer 1, wenn's ums runde Leder geht, nicht zuletzt wegen der außergewöhnlichen Deko und der Atmosphäre.

Sitzplätze: ca. 120, neben den üblichen Sitzplätzen gibt es noch eine Tribüne mit über 20 Plätzen.

Technische Ausstattung: Zwei Beamer (Leinwände 2,00 x 1,40 Meter), ein Flachbildschirm.

Übertragung: Es werden alle Löwen-Spiele gezeigt, die im TV übertragen werden. Parallel läuft entweder noch die Konferenz oder ein Einzelspiel. Reservierung unter der E-Mail-Adresse sadssreservierung@gmx.de wird empfohlen.

Bier: Spaten.

Adresse und Homepage: Schleißheimer Straße 82, 80797 München, Tel: 089-529736, Homepage: stadionanderschleissheimerstrasse.de

+ Das Stadion an der Schleißheimer Straße. © Westermann Michael

Arena Treff (Freimann)

Der Arena Treff liegt, wie der Name schon sagt, in der Nähe der Allianz Arena. Das Lokal existiert allerdings schon weitaus länger als das Stadion in Fröttmaning und auch länger als das Olympiastadion - nämlich seit 1968. Das Lokal liegt direkt an der Bezirkssportanlage Bauernfeindstraße, die auch das Heimgelände einiger Fußballvereine ist, wie z.B. dem VfB München und SC Freimann.

Sitzplätze: ca. 150.

Technische Ausstattung: Eine Leinwand, ein Fernseher

Übertragung: Es sind alle Löwen-Spiele zu sehen, die im TV übertragen werden.

Bier: Augustiner.

Adresse und Homepage: Bauernfeindstraße 19, 80939 München, Tel: 089-3226863, Homepage: arena-treff.de

Treffpunkt (Schwabing)

Hier trinkt man günstig: 0,5 Liter Bier kosten nur 3,00 Euro. Alkoholfreie Getränke sind noch billiger.

Sitzplätze: ca. 80.

Technische Ausstattung: Acht große HD-Flatscreens und zwei 2 riesige HD-Leinwände

Übertragung: Alle Löwen-Spiele gibt es live zu sehen, die im TV übertragen werden.

Bier: Paulaner, Augustiner, Franziskaner.

Adresse und Homepage: Schleißheimer Straße 125, 80797 München, Tel: 089-3084538, Homepage: treffpunkt-sportsbar.de

Schiller (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

Nicht nur die vielen Sport-Devotionalien an der Wand sind in dem Café am Hauptbahnhof bemerkenswert. Fußballspiele werden hier zur großen Party: Bei Toren leuchtet der Stroboskopblitz auf, bei Sieg gibt es eine Fanfare und Musik. Und: Auf dem Herren-WC befindet sich neben dem Urinal ein Flatscreen an der Wand, damit auch wirklich jedes Tor zu sehen ist.

Sitzplätze: ca. 150, dazu viele Stehplätze, auch von der Terrasse aus kann man Spiele verfolgen.

Technische Ausstattung: Zahlreiche Flatscreens.

Übertragung: Alle Spiele des TSV 1860 werden gezeigt, die im TV übertragen werden.

Bier: Spaten.

Adresse und Homepage: Schillerstraße 3, 80336 München, Telefon: 089-557143, Homepage: cafe-schiller.de

Soccerworld (Moosach)

In der Fußball-Halle kann man nicht nur selbst kicken, sondern auch den Profis dabei zuschauen.

Sitzplätze: ca. 160.

Technische Ausstattung: Drei Beamer (3 Meter breit, 2,50 Meter hoch), dazu fünf Flatscreens.

Übertragung: Alle Spiele des TSV 1860 live, die im TV übertragen werden.

Bier: Ayinger.

Adresse und Homepage: Georg-Kainz-Straße 8, 80993 München, Telefon: 089-1492875, Homepage: soccerworld-muenchen.de/sportsbar.html

Café Bar 23 (Giesing)

Ein kleines, lauschiges Café nahe des Grünwalder Stadions.

Sitzplätze: ca. 40

Technische Ausstattung: Flatscreen

Übertragung: Alle Spiele der Löwen gibt es zu sehen, die im TV übertragen werden.

Bier: Augustiner.

Adresse und Homepage: Grünwalder Straße 9, 81547 München, Telefon: 089-37952968, keine Homepage

Trepperlwirt (Giesing)

Offiziell heißt die Kneipe Augustiner Stüberl, aber wegen des Eingangs wird sie vor allem Trepperlwirt genannt. Hier schauen auch Bayern-Fans "ihre" Spiele, allerdings ist der Trepperlwirt eher als Sechzger-Kneipe bekannt.

Sitzplätze: ca. 40.

Technische Ausstattung: Zwei große Flachbild-Fernseher.

Übertragung: Alle Spiele der Löwen live, die im TV übertragen werden.

Bier: Augustiner.

Adresse und Homepage: Tegernseer Landstraße 119, 81539 München, Telefon: 089-6917039, keine Homepage.

Sappralot (Neuhausen)

Das Sappralot zählt zu den beliebtesten Kneipen in und um Neuhausen für Fußballfans.

Sitzplätze: ca. 160.

Technische Ausstattung: Ein Beamer mit Leinwand, dazu drei Fernseher.

Übertragung: Alle Löwen-Spiele werden gezeigt, die im TV übertragen werden. Reservierung ist unbedingt empfehlenswert.

Bier: Augustiner.

Adresse und Homepage: Donnersbergerstraße 37, 80634 München, Telefon: 089-164725, Homepage: sappralott.de

Augustiner am Dom

Mitten in der Innenstadt kann man im Augustiner am Dom, direkt neben der Frauenkirche, auch Fußball schauen.

Sitzplätze: ca. 400

Technische Ausstattung: Ein Flatscreen draußen, zwei Flatscreens im Erdgeschoss, ein Beamer im zweiten Stock.

Bier: Augustiner

Adresse und Homepage: Augustiner am Dom, Schmutzer GmbH, Frauenplatz 8, 80331 München. http://www.augustineramdom.de/

Backstage München

Das Kulturzentrum im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg ist natürlich auch im Löwen-Fieber.

Übertragung: Bei gutem Wetter läuft das Spiel im Biergarten, ansonsten in der anliegenden Reitknecht Bar.

Bier: Augustiner

Adresse und Homepage: Reitknechtstraße 6, 80639 München. https://www.backstage.info/

Haben wir eine wichtige Location vergessen? Schicken Sie uns Ihren Hinweis an onlineredaktion@tz.de!