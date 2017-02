Kurven-Zoff zwischen Alt-Ultras und „Royal Blues“

München - Sportlich haben die Löwen einen Befreiungsschlag landen können, doch innerhalb der Fanszene rumort es. Beim Heimspiel gegen den KSC kam es zu einer Auseinandersetzung.

Die richtige Reaktion auf die Pokal-Blamage gezeigt, den zweiten Heimsieg in Folge eingefahren und den Abstand auf den Relegationsrang auf fünf Punkte ausgebaut - das 2:1 gegen den KSC war Balsam auf die geschundene Löwen-Seele. Doch dass dadurch nicht alles eitel Sonnenschein sein kann, ist klar. Vor allem in der Fanszene rumort es. Nach der Auflösung der Ultra-Gruppierungen „Cosa Nostra“ und „Giasinga Buam“ krankte es zuletzt an der Unterstützung und der Stimmung aus der Kurve. In der Winterpause formierten sich nun zwei neue Gruppierungen: Zum ersten Heimspiel traten erstmals die „Royal Blues 1860“ auf, bei den Auswärtsspielen zeigten die „Münchner Löwen“ Flagge - und Pyrotechnik. Und zwischen diesen beiden Gruppen scheint sich jetzt ein Zwist anzubahnen.

In der Halbzeitpause des Löwen-Heimspiels gegen Karlsruhe gab es offenbar ein „intensives Gespräch“ zwischen Vertretern der „Royal Blues“ und einer Gruppe von Alt-Ultras, die nun bei den „Münchner Löwen“ aktiv sind. Dabei seien laut Augenzeugen die „Royal Blues“ dazu gedrängt worden, ihre Banner abzuhängen - was sie auch taten. In ihrer Vorstellung schrieben die „Royal Blues“ Ende Januar, dass man sich bewusst sei, „dass wir anfangs Widerstand aus der eigenen Szene erfahren werden“. Und so ist es offenbar nun gekommen.

Was steckt hinter diesem schwelenden Konflikt? Es geht wohl um eine grundsätzliche Haltung. In der vergangenen Spielzeit läuteten die „Giasinga Buam“ einen Countdown zum Auszug aus der verhassten Allianz Arena ein. Der Rückzug aus der Kurve und die Auflösung, der durch den Fahnenklau durch Bayern-Ultras vollzogen wurde, sorgten für Leere in der Kurve und für einen Einbruch der Stimmung. Aus Sicht der Hardcore-Fans stellt das aber wohl ein probates Werkzeug dar, ihren Protest und ihre Haltung deutlich zu machen. Das Gegensteuern der neuen „Royal Blues“, die in Fankreisen eher belächelt und wegen ihres Namens (Königsblau steht für Schalke 04, es existiert eine Schalke-Fangruppe mit diesem Namen und die Abkürzung „RB 1860“ erinnert stark an RB Leipzig) kritisch gesehen werden, scheint ihnen dabei nicht zu gefallen.

+ Ein Sticker der „Münchner Löwen“ an einer Dachrinne in Haidhausen. © fkn Ein weiterer Punkt könnte aber auch sein, dass sich die „Münchner Löwen“ den Platz im Stimmungszentrum der Nordkurve freihalten wollen. Zwar verlegen sich diese vorerst nur auf den Support bei Auswärtsspielen, doch scheint eine Rückkehr in die Allianz Arena denkbar zu sein. Auffällig ist aber, dass sich die „Münchner Löwen“ in München und Umland intensiv mit Stickern und Graffitis präsentieren - quasi eine Art Reviermarkierung. Sind die Überlegungen einer „Machtübernahme“ der Kurve eventuell doch realer als angedacht?

Fakt ist: Die Fanszene der Löwen ist gespalten. Doch das vorrangige Ziel sollte in dieser erneut schwierigen Phase sein, das Team bestmöglich zu unterstützen und eigene „innenpolitische“ Probleme hinten anzustellen.

