Es steht fest: Löwen holen neuen Spieler - Große Verkündung am Samstag?

Kurz vor Transferschluss schlagen die Löwen zu und schnappen sich einen neuen Spieler. Günter Gorenzel bestätigte: Am Samstag gibt es Neuigkeiten.

München - Der TSV 1860 hatte es lange angekündigt. In der Offensive soll noch einmal nachgelegt werden. Viel wurde spekuliert, und sehr geduldig mussten die Fans sein. Doch nun konnten Günther Gorenzel und Daniel Bierofka öffentlich bestätigen: Die Löwen bekommen einen neuen Spieler.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir in der Offensive etwas tun wollen“, stellt Gorenzel am Freitag klar, will aber nicht zu viel verraten: „Die Details dazu werden wir morgen bekanntgeben.“ Das war vor dem Spiel gegen den Chemnitzer FC. Und nach dem lang ersehnten Auswärtssieg sprach dann auch Coach Bierofka gegenüber Magenta Sport über einen fast perfekten Deal.

Neuer Stürmer für die Löwen: Wen hat 1860 an der Angel?

Wen der TSV nun aber konkret an der Angel hat, wollte auch Bierofka nicht verraten. „Sonst werde ich vom Sportdirektor entlassen“, setzte er weiterem Nachhaken direkt ein Ende.

Das Thema Stürmersuche beschäftigte die Löwen schon eine ganze Weile. Zwei Kandidaten kristallisierten sich dabei heraus. Zum einen ist das Bielefelds Prince Osei Owusu, der bereits auf ein mehr oder weniger erfolgreiches Gastspiel bei den Löwen zurückblicken kann - in seinen 16 Spielen für die Giesinger steuerte er immerhin vier Scorerpunkte bei.

Der andere Stürmer auf dem Zettel ist womöglich Daniel Hanslik von Holstein Kiel. Der 22-jährige Hesse kommt bei den Störchen, wenn überhaupt, in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz und dürfte sich bei 1860 mehr Spielzeit erhoffen. In der vergangenen Saison schnürte er noch die Schuhe für die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg, mit denen er die Meisterschaft in der Regionalliga Nord feiern durfte. Auch wenn der Aufstieg in der Relegation an den kleinen Bayern scheiterte, erreichte Hanslik mit 19 Toren in 29 Spielen recht ansehnliche Zahlen.

Man darf also gespannt sein, wen Günther Gorenzel morgen präsentieren wird. Ist es einer der beiden Gehandelten oder zaubert er doch noch eine Überraschung aus dem Hut? Eine teure Lösung darf man derweil nicht erwarten, zu allem Übel gehen die Löwen nämlich auch beim Deal um Ex-Spieler Felix Uduokhai leer aus.