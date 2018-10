Löwen nach Sieg über Braunschweig erleichtert, aber „es war schon ein bisschen eklig ...“

Der TSV 1860 kann wieder gewinnen und verschafft sich Luft in der 3. Liga. Der Erfolg über Braunschweig war allerdings hart erkämpft.

München - Erleichterung beim TSV 1860 München. Endlich konnte die Mannschaft wieder einen Erfolg feiern. Stadionsprecher Stefan Schneider war nach dem 2:0-Heimsieg der Löwen gegen Eintracht Braunschweig zu Witzen aufgelegt. „Der erste Sieg seit 50 Tagen und ich glaube, die Würde des Löwen ist unantastbar“, sagte er mit Blick auf die kuriose Pressekonferenz der roten Nachbarn am vergangenen Freitag.

Die Stimmung an der Grünwalder Straße hat sich deutlich entkrampft. Vorbei ist die Negativ-Serie, der Abstand auf Abstiegsplätze, der in den vergangenen Wochen auf einen mickrigen Punkt geschmolzen war, ist durch den Sieg wieder etwas komfortabler. „Wir sind sehr glücklich, dass wir gewonnen haben, es war für uns ein ganz entscheidendes Spiel“, sagte Trainer Daniel Bierofka nach der Partie. „Es war ganz wichtig, dass wir jetzt gemerkt haben: Wir können zu null spielen, wir können das zweite Tor machen. Auch mit der Einstellung war ich zufrieden.“ Beim gestrigen Vormittagstraining fehlte Bierofka übrigens erkältet. Heute haben die Löwen frei.

„Wir waren wesentlich präsenter als in Meppen“

Vor dem Spiel hatte der Trainer eine Reaktion auf die wohl schlechteste Saisonleistung beim 0:1 in Meppen gefordert. „Brennen“ sollten die Sechziger – und sie brannten. „Wir waren wesentlich präsenter als in Meppen“, lobte Bierofka. „Ich kann mir immer noch nicht erklären, warum wir dort so aufgetreten sind. Da waren wir gar nicht auf dem Platz.“

+ Nach dem Spiel konnten die Spieler endlich wieder mit den Fans feiern © sampics / Stefan Matzke

Klar, auch das Glück war den Löwen in der Schlussphase hold, Hofmanns Kopfball in der 81. Minute sorgte für einige Atemaussetzer auf der Tribüne. Der Hang der Löwen zu späten Gegentoren ist ja inzwischen hinlänglich bekannt. „Es war schon ein bisschen eklig“, gab Daniel Wein zu, der die Mannschaft anstelle von Felix Weber als Kapitän auf das Spielfeld führte. „Das gibt uns Sicherheit, dass das heute nicht passiert ist und wir wissen, dass wir zu null spielen können.“ Erst das 2:0 durch den eingewechselten Benjamin Kindsvater mit dem Abpfiff machte den Sieg perfekt. „2:0 – ist doch ein souveräner Sieg, oder? Nein, war natürlich schon spannend“, sagte Efkan Bekiroglu lachend. „Das war befreiend und schon wichtig für den Kopf.“ Bekiroglu war es, der den schönsten Angriff der Löwen an diesem Nachmittag mit dem 1:0 abgeschlossen hatte. „Einer der besten Spielzüge, seit ich hier Trainer bin“, sagte Bierofka.

Auch klubpolitisch brachte das Wochenende NAchrichten. In der gestrigen Sitzung des KGaA-Aufsichtsrates wurde die Beförderung von Sportchef Günther Gorenzel zum zweiten Geschäftsführer neben Michael Scharold auf den Weg gebracht. Der Vollzug erfordere noch die Zustimmung des Beirates und des e.V.-Verwaltungsrates, hieß es in der entsprechenden Presseerklärung.