1860 ringt Saarbrücken nieder - jetzt winkt dank „Faustpfand“ Mölders der Aufstieg

Was für ein Spiel! Der TSV 1860 München hat durch einen hart erkämpften Auswärtssieg beim 1. FC Saarbrücken einen ordentlichen Schritt in Richtung 3. Liga gemacht.

Völklingen - Bayernliga-Meister 1860 München hat das Hinspiel in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken 3:2 (1:1) gewonnen. In Überzahl mussten die Löwen am Donnerstag zwar zweimal den Ausgleich hinnehmen, kamen durch den zweiten Treffer von Sascha Mölders (84. Minute) am Ende aber dennoch zum wichtigen Auswärtssieg (der Spielverlauf im Ticker zum Nachlesen).

Mölders (1. Minute) und Nico Karger (47.) hatten die Gäste jeweils früh in den beiden Halbzeiten in Führung gebracht. Tobias Jänicke (44.) und Patrick Schmidt (75.) sorgten vor 6800 Fans im ausverkauften Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen für den Ausgleich der Gastgeber. Saarbrückens Kevin Behrens hatte in der 25. Minute für ein Foul die Rote Karte gesehen.

„Wir freuen uns, dass wir gewonnen und drei Tore geschossen haben. Wir müssen aber fokussiert ins Rückspiel gehen, denn in der Relegation ist alles möglich. Wir werden auch zu Hause auf Sieg spielen“, sagte Sechzig-Mittelfeldspieler Aaron Berzel nach der Partie im BR. Für das Rückspiel gibt es auch schon eine klare Devise: „Wir wollen gewinnen.“ Und nach 90 Minuten soll dann der Aufstieg gefeiert werden.

Mölders knipst doppelt - Löwen happy

Auch der sportliche Leiter der Löwen Günther Gorenzel wollte sich vor dem Rückspiel nicht in Sicherheit wiegen: "Du darfst nicht an das Ergebnis denken. Wir müssen mutig Fußball spielen und Saarbrücken unter Druck setzen. Saarbrücken ist immer gefährlich, das wissen wir. Die sind immer für ein Tor gut und das Ding ist noch nicht durch.“ Insgesamt zeigte er sich zufrieden, denn „wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber der Schritt hätte noch größer sein können. Wir waren für ein, zwei Tore mehr gut.“ Für Doppel-Torschütze Mölders gab es natürlich nur Lob: „Wir wissen die Qualität von Sascha Mölders zu schätzen, das ist ein Faustpfand."

Saarbrücken kämpfte sich nach den Gegentoren gut zurück in die Partie, vergab aber fast ebenso viele Torchancen wie die Münchner. Beide Mannschaften scheiterten auch an Latte und Pfosten. Das Rückspiel am Sonntag im Stadion an der Grünwalder Straße beginnt um 14.00 Uhr.

Saarbrücken kommt zweimal in Unterzahl zurück

Die nach der verlorenen Zweitliga-Relegation gegen Regensburg vor einem Jahr wegen finanzieller Probleme gleich in die Regionalliga abgestürzten Münchner erwischten einen Traumstart. Nach einem Eckball unterstrich der 33-jährige Mölders seine ganze Kaltschnäuzigkeit und schloss zum 1:0 ab. Als dann Saarbrückens Behrens nach einer harten Grätsche gegen Kodjovi Koussou die Rote Karte sah, lief alles auf einen klaren Erfolg hinaus. Doch die Gastgeber steckten in Unterzahl keineswegs auf.

Karger brachte die Gäste-Elf gleich nach der Pause wieder in Führung, doch die Platzherren schafften erneut den Ausgleich. Mölders, der beim Stande von 2:1 nur den Pfosten getroffen hatte, schlug in der Schlussphase noch einmal zu. Nach schöner Vorarbeit über den linken Flügel sorgte der Torjäger mit dem 3:2 für den verdienten Sieg des deutschen Meisters von 1966.

dpa