So dünn wird die Luft jetzt für die Löwen: Willkommen im Abstiegskampf

1:3 verloren gegen ein Team, das bis eben noch auf einem Abstiegsplatz stand. Die Konsequenz der Löwen-Vorstellung in Jena ist bitter - bald geht es nämlich nur noch um die blanke Existenz.

Daniel Bierofka, der Cheftrainer des TSV 1860, hat in den vergangenen Tagen aus der Ferne versucht zu beobachten, was sich in Jena tut. Schließlich ist dort mit Lukas Kwasniok ein neuer Kollege im Amt. Am Sonntagnachmittag wusste man dann: Egal, was sich getan hat, Bierofka konnte es nicht verhindern. Er verlor mit seinen Löwen 1:3 (0:1) gegen Carl Zeiss Jena, eine Mannschaft, die bis gestern noch auf einem Abstiegsplatz der 3. Liga rangierte. Und diesen Regionen stürzt 1860 immer näher: Drei Punkte trennen den Klub noch vom Abstiegsplatz.

Jena-Trainer tauschte sogar den Keeper aus

Kwasniok stellte in seinem ersten Spiel mit Jena – im Vergleich zur letzten Ligapartie – vier neue Spieler auf, sogar den Torhüter tauschte er. Schon am Freitag hatte Bierofka gewarnt: „Man weiß nicht, wie der neue Trainer tickt.“ Es wäre aber viel zu einfach, das 1:3 auf den Trainereffekt zu schieben. In der Startelf des TSV 1860 fanden sich wie immer viele gute Fußballer – nur waren sie den Profis aus Jena fußballerisch nicht überlegen. Wann immer die Löwen mit wenig Platz und wenig Zeit eine Lösung finden mussten, passten sie zu hektisch, zu ungenau. Das führte zu Ballverlusten, zu Kontern – und so auch zu einer Gelb-Roten Karte. Immer wieder überrumpelte Jena die 1860-Abwehr mit ihren Schnellangriffen. In der 19. Minute musste der Außenverteidiger Herbert Paul Starke foulen, Schiedsrichter Tobias Fritsch bestrafte ihn mit Gelb. In der 32. Minute grätschte er Julian Günther-Schmidt um, Gelb-Rot. Bierofka sagte später: „Da darf er nie und nimmer foulen.“

Es wäre aber zu einfach, das 1:3 auf die Gelb-Rote Karte zu schieben. „Wir haben das mit zehn Mann sehr gut gemacht“ sagte Bierofka. Doch es zeigte sich, dass den Löwen das Toreschießen derzeit schwerfällt. Ein wenig kann man das an Adriano Grimaldi festmachen. In der 21. Minute ballerte er einen Drehschuss in den Fanblock. In der 30. Minute stoppte er den Ball alleine vor dem Gehäuse, wo er „aus drei Metern den Ball nicht ins Tor bringt“ (Bierofka). Und in der 45. Minute wären gleich drei 1860-Angreifer auf Jenas Tor zugelaufen, wenn Grimaldi nicht einen Fehlpass gespielt hätte. Man versteht nach seinem famosen Saisonstart inzwischen etwas besser, warum er noch immer in der 3. Liga kickt.

In dieser Liga scheint Stefan Lex langsam angekommen. Am Sonntag dribbelte er Jenas Verteidiger mehrmals aus – auch in der 62. Minute, als Nico Karger seine Vorlage zum 1:1 verwertete. Nur bremste das Gegentor Jena nicht aus. Der Rest des Spiels ist schnell erzählt: Ein Eckball, ein Konter, zwei Tore von Julian Günther-Schmidt. Bierofka: „Wir haben uns heute selbst geschlagen.“

