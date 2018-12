Löwen verzweifeln an der Schießbude der Liga - Bierofka: „Im Training vielleicht reinprügeln“

Der TSV 1860 München verschenkt zwei Punkte bei Fortuna Köln, der Schießbude der Liga. Ausgerechnet das goldene Tor wollte den Blauen nicht gelingen.

Köln - Es ist wie verhext! In der Fremde lassen die Löwen wie gewohnt Punkte liegen. Trotz Überzahl zitterte sich Fortuna Köln am Samstag zur Nullnummer gegen den TSV 1860 München (der Spielverlauf im Ticker zum Nachlesen). Doppelt bitter: Die Sechziger schaffen es nicht einmal gegen die Schießbude der Liga zu treffen. Zur Erinnerung: Zuletzt hatten die Rheinländer in den letzten vier Spielen 16 Tore kassiert.

Ein Dilemma, das Daniel Bierofka natürlich übel aufstößt. So sehr, dass der Trainer sogar härtere Mittel im Moment der Frustration ankündigte: „Die Chancenverwertung, die Bissigkeit vorn müssen wir reinkriegen. Die müssen wir im Training vielleicht auch reinprügeln.“ Der Löwen-Trainer aber auch das Positive an einem an sich verkorksten Fußballtag: „Entscheidend ist, dass wir Punkte sammeln. Wir haben heut wieder zu null gespielt.“

Fortuna-Innenverteidiger Moritz Fritz sprach nach Spielende von einem glücklichen Punktgewinn: "So wie die zweite Hälfte gelaufen ist, auf jeden Fall. In Unterzahl gegen eine starke Offensive ist das eine gute Leistung gewesen."

Löwen starten druckvoll

Dabei legten die Löwen gut los, insbesondere über die Außen offenbarte die Fortuna wiederholt Schwächen. Speziell Nico Karger brach immer wieder durch, allerdings fehlte ihm entweder selbst der Mut (5.) oder die Präzision beim letzten Pass (12.). Eigentlich schien ein Tor der blauen Offensive nur eine Frage der Zeit zu sein, doch aus unerklärlichen Gründen ließen es die Münchener in der Folge ein wenig gemütlicher angehen. Die blaue Selbstherrlichkeit hätte sich in der 16. Spielminute fast gerächt, als Pintol alleine vor Hiller scheiterte. Ein Schock, der die Sechziger im Anschluss für eine gewisse Dauer offenbar beschäftigte.

Steinhart rüttelt seine Mitspieler wieder wach

Erst Mitte der ersten Halbzeit besann sich der Löwe wieder auf seine Stärken: Steinharts Hammer strich hauchzart über die Latte (25.). Wenige Sekunden später lag der Ball letztendlich doch im gegnerischen Tor, aber der Treffer von Sascha Mölders wurde zurückgepfiffen. Zurecht, denn Stefan Lex stieg seinem Gegenspieler zuvor auf den Fuß. Der letzte große Aufreger in den ersten 45 Minuten gehörte wieder der Mannschaft von Daniel Bierofka. Nach feiner Freistoßvariante zielte Herbert Paul ein Stück zu hoch (32.). So ging es ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit hätte besser für die Löwen eigentlich nicht starten können. Bereits in der 54. Spielminute schwächte sich die Fortuna selbst. Maik Kegel ging unbeholfen gegen Stefan Lex zu Werke, es sollte die zweite Gelbe Karte für den Kölner und somit der Platzverweis sein. Zwar spielten die Löwen fortan in Überzahl, aber die Fortuna verteidigt mit aller Kraft das eigene Gehäuse.

Löwen können Schießbude Fortuna nicht knacken - sechsmal die Note 4, einer kassiert die 5 Zur Fotostrecke

Bierofka hätte sich „mehr Präsenz in Sechzehner“ gewünscht

Die Bilder liefen von nun an in Dauerschleife ab. Der Löwe versuchte, die Fortuna rührte Beton an. Große Chancen aufseiten der Blauen blieben jedoch eine Rarität. "Es hat heute die letzte Konsequenz gefehlt. In der zweiten Hälfte hätte ich mehr Präsenz in Sechzehner erwartet. Eigentlich haben wir es nicht schlecht gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Flanken in den Strafraum herein geflogen sind, wie viele Standards wir hatten. Es war bezeichnend fürs Spiel, der letzte Wille auch mal den Gegner mit ins Tor zu schießen hat gefehlt. Teilweise hat Fortuna mit Vierer- und Fünfer-Kette verteidigt", war Daniel Bierofka nach Schlusspfiff sichtlich bedient.

Karger vergeigt Lucky-Punch

Die größte von wenigen Möglichkeiten im zweiten Durchgang vergab schließlich Nico Karger, als er im Sechzehner freistehend verzog (79.). Es blieb somit bei einem ärgerlichen Remis für die Sechziger, deren Blick jetzt wieder weiter nach unten in der Tabelle wandert.

cen