Nach Prügelattacke auf 1860-Anhänger: Mannheim-Fans zu Haftstrafe verurteilt

Teilen

1860-Fanblock in Mannheim am 19.03.2022. Diesmal blieb alles friedlich. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Im Vorfeld des 23. Spieltages der Saison 2019/20 attackierten Fans von Waldhof Mannheim einige Löwenanhänger an einem Autobahnrastplatz. Nun folgte das Gerichtsurteil.

München - Am Samstag, den 8. Februar 2020 kam es um 14 Uhr zum Topspiel der 3. Liga: 1860 München gegen den SV Waldhof Mannheim. Die Partie endete 1:1, jedoch sorgte ein ganz anderes Thema rundum das Spiel für Schlagzeilen. Denn bereits Stunden vor Anpfiff gab es an einem Autobahnparkplatz eine wüste Schlägerei, bei der mehrere Löwenfans verletzt worden sind.

An der Autobahnraststätte Adelzhauser Berg an der A8 kam es am besagten Tag gegen 11:45 Uhr zu einem Aufeinandertreffen beider Fanlager, die jeweils mit Bussen unterwegs waren und dort einen Halt machten. Im Toilettenbereich sollen die gegnerischen Fangruppen aneinander geraten sein, erst mit Beleidigungen und dann auch auf körperliche Art und Weise. Hier sollen dann sogar Bierflaschen benutzt und Fanutensilien geklaut worden sein. Ein Löwenanhänger musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Als die Polizei am Rastplatz antraf, war der Mannheimer Bus samt Anhang schon verschwunden. Dieser konnte jedoch kurze Zeit später kurz vor München angehalten und kontrolliert werden.

Nach drei Verhandlungstagen wurde das Urteil verkündet

Zwei Jahre nach den Geschehnissen standen nun zwei mutmaßliche Täter in Aichach vor Gericht. Letzten Endes sorgte vor allem das Gutachten von Dr. Jochen Buck, Professor für forensisches Sachverstandgenwesen an der LMU München, dafür, dass die 44 und 51 Jahre alten Männer für schuldig erklärt wurden, berichtet die „Aichacher Zeitung“. Der zuständige Richter verurteilte die beiden Angeklagten wegen gemeinschaftlich begangener schwerer Körperverletzung und schweren Raubs zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (Tim Hempfling)