Frohsinn, ein Rüffel und Derbyfeuer

Vor dem Ausflug nach Ostbayern geht es bei 1860 um Taktik und Transfers – Bierofka rügt Mauersberger, der Löwen-Kader für gut genug hält: „Nicht seine Baustelle“

München– Was macht ein Fußball-Regionalligist, der viermal in Folge verloren hat und nun auf den TSV 1860 trifft, den Topfavoriten der gemeinsamen Spielklasse? Antwort-Option A) Er entlässt einen Verantwortlichen. B) Er ordnet ein Trainingslager an. C) Er holt sich eine Riege Ringer ins Haus.

Andreas Huber, Chef von Wacker Burghausen, erläutert, warum er den branchenüblichen Reflexen widerstanden und sich für Option C) entschieden hat. „Es war eine lustige, für die Jungs schweißtreibende Einheit“, berichtet er von der Auflockerungsmaßnahme am Montagabend: „Unsere Spieler haben unheimlichen Kampfgeist entwickelt, sich richtig reingebissen. Wenn sie das am Samstag gegen 1860 auf das Spielfeld übertragen können, bin ich sehr optimistisch.“

Und die Löwen? Daniel Bierofka musste schmunzeln, als er auf die Ringer-Einlage des Kontrahenten angesprochen wurde. „Kann man zwischendurch mal einfließen lassen, um aus dem Alltagstrott rauszukommen“, sagte der 1860-Coach. Er selber gehe eher sparsam mit solchen Maßnahmen um: „Ich bin kein großer Freund davon.“ Eine spöttische Betrachtung verbat sich jedoch, denn auch bei seinem Team hatte es ja zuletzt nach zwangsverordnetem Frohsinn ausgesehen.

Speziell am Donnerstag. Da wurde in der 14-Uhr-Einheit Handball gespielt, „5 gegen 2“ im Kreis – alles, was für gute Laune sorgt. Der feine Unterschied: In Burghausen sollte auf diese Weise die Krise vertrieben werden. Bei den Löwen ging es darum, eine Woche mit komplexen Trainingsinhalten abzuschließen. Bierofka ist dabei, die Seinen taktisch auf die nächste Stufe zu hieven – wohl schon im Hinblick auf kommende Aufgaben. Dienstag und Mittwoch sei das Training sehr fordernd gewesen, berichtete er. Am Donnerstag wollte er „einfach mal was machen, wo sie nicht so viel denken müssen“. Eine Entspannungseinheit. Oder wie Bierofka es ausdrückt: „Etwas, wo sie einfach mal die Birne abschalten können.“

Dass Bierofka das Denken als Chefsache ansieht, belegt auch die Reaktion auf den Meinungsbeitrag von Jan Mauersberger in der „tz“, die Personalpolitik betreffend. Der Vizekapitän hatte sinngemäß erklärt, dass der Kader gut genug sei und mit Blick auf das Teamgefüge nicht verstärkt werden müsse. Da sprach einer, der miterleben musste, wie eine wenig durchdachte Transferwelle ein ganzes Team in den Abgrund gezogen hat. Der Pereira-Winter lässt grüßen. Auch Bierofka erinnert sich mit Schaudern an die Zeit. Dennoch hielt er es für angebracht, den besorgten Routinier kurz, aber in aller Schärfe zurechtzuweisen. „Ich hab mit Mauer gesprochen und ihm ganz klar gesagt, dass das nicht seine Baustelle ist“, so Bierofka: „Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

Marco Hiller verdient 1800 Euro im Monat – „wie so viele bei uns“

Von der Mannschaft nicht. Vom Trainer schon. Bierofka sieht es unverändert so, dass Wintertransfers grundsätzlich wünschenswert wären – allerdings nicht um jeden Preis, „und auch nicht mit der Brechstange“. Wenn einer kommt, so der Trainer, „dann muss es ein Spieler sein, der uns zu 100 Prozent verstärkt“. Mitläufer würde er ablehnen – auch mit Blick auf die Vereinskonten. „Das Problem“, so Bierofka: „Qualität kostet, und ich hab ja schon mal gesagt: Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet.“

In diesem Zusammenhang lobte er, dass ein Medium unter der Woche das Grundgehalt des Torhüters Marco Hiller offen gelegt hat: 1800 Euro – von Bierofka am Freitag bestätigt und mit dem Zusatz versehen: „Und von der Sorte, mit 1800 Euro, haben wir ein halbes Team.“ Die von gegnerischen Trainer gepflegte Mär, wonach die Löwen auch in den 4. Liga mit Geld um sich werfen, geht Bierofka schon lange auf die Nerven.

Am Samstag wird das Geld keine Rolle spielen – weder beim Wacker-Team, das eine Reamateurisierung hinter sich hat – noch bei den ambitionierten Löwen. Dass der Gegner darauf aus ist, dem ungeliebten Hauptstadtklub einen Dämpfer zu verpassen, ahnt nicht nur Bierofka: „Die sehen das wie ein Pokalspiel.“ Vor einem hochmotivierten Gegner warnt auch Rechtsaußen Benny Kindsvater, der bis zum Sommer zehn Jahre lang für Wacker gespielt hatte. Im Grunde sei es ein Derby wie jedes andere, so Kindsvater: „Mit dem Unterschied, dass gegen die Löwen um einiges mehr Feuer drin sein wird.“

Spätestens ab Samstag, 14 Uhr, ist Schluss mit lustig – auf beiden Seiten. Wacker-Trainer Patrick Mölzl: „Hier hoffen alle auf die Sensation.“