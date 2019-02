Live-Ticker: Löwen müssen gegen souveränen Spitzenreiter Osnabrück ran

Im ersten Heimspiel des Jahres stehen die Löwen vor der schwerstmöglichen Aufgabe in der 3. Liga - Spitzenreiter VfL Osnabrück kommt nach Giesing. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

TSV 1860 München - VfL Osnabrück: Gäste haben erst einmal verloren

Nach mehr als einem Monat darf Sechzig endlich wieder auf Giesings Höhen ran. Nach dem schwer erkämpften 2:1 über den 1. FC Kaiserslautern am vierten Adventswochenende stellt sich am Samstag ab 14 Uhr der Tabellenführer im Grünwalder Stadion vor. Und der VfL Osnabrück kommt mit der Empfehlung von 14 Ligaspielen nacheinander ohne Niederlage. Die Niedersachsen um Trainer Daniel Thioune mussten sich in dieser Saison ohnehin nur einmal geschlagen geben -beim 0:1 gegen den Karlsruher SC am 7. Spieltag.

Auch die Löwen schnupperten bereits am Dreier an der Bremer Brücke, mussten sich am 3. Spieltag nach einer 2:0-Führung durch die Tore des nun zum KFC Uerdingen abgewanderten Adriano Grimaldi und von Simon Lorenz jedoch mit einem 2:2 begnügen. Dabei fiel der Ausgleich durch Marcos Alvarez erst in der vierten Minute der Nachspielzeit, eine Viertelstunde zuvor hatte Manuel Farrona Pulido Löwen-Keeper Hendrik Bonmann zum ersten Mal überwunden.

Löwen haben fünf Punkte Vorsprung auf Abstiegszone

Für die Blauen, die am Deadline Day mit Nicholas Helmbrecht und Simon Seferings noch zwei Spieler abgaben, wäre ein Sieg nicht nur ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf die gefährdete Zone, sondern zugleich auch der erste Dreier gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Stürmer Nico Karger, mit vier Treffern nunmehr erfolgreichster Löwe, warnt vor der Spielstärke und den schnellen Außenverteidigern des VfL.

Prince Osei Owusu könnte derweil sein Debüt für Sechzig geben. Der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler mit ghanaischen Wurzeln wurde von Arminia Bielefeld ausgeliehen und soll Grimaldi so gut wie möglich vergessen lassen. Der 22-Jährige wurde unter anderem vom VfB Stuttgart ausgebildet, absolvierte für die Schwaben in der Saison 2015/2016 immerhin 14 Drittligaspiele - jedoch ohne eigenen Treffer.

AnK, mg