Löwe Berzel mit Breitseite gegen den FC Bayern - darum ist er „gezwungenermaßen Dortmund-Fan“

Aaron Berzel ist innerhalb von nur eineinhalb Jahren zu einem Vollblut-Löwen geworden. Jetzt stichelt der Akteur des TSV 1860 gegen den FC Bayern und erklärt, warum er auch Dortmund-Fan geworden ist.

München - Schon nach dem Aufstieg in die 3. Liga im Sommer hatte Aaron Berzel vom TSV 1860 im Video-Interview mit Sport1 eine Lanze für seinen Verein gebrochen und klare Worte in Richtung des Lokalrivalen gefunden gefunden. Jetzt legte er in der Sendung „Split It“ beim gleichen Sender nach. „Ich sage auch hier nochmal, dass wir die Nummer eins der Stadt sind.“

Der 26-Jährige erklärt auch, warum er dieser Meinung ist. „Ist doch langweilig, wenn du jedes Jahr deutscher Meister wirst, du brauchst doch auch mal ein paar Aufs und Abs“, so der 26-Jährige. „Von daher sind unsere Fans auf jeden Fall leidensfähiger.“ Seit dem Absturz in die Viertklassigkeit 2017 erlebt der TSV 1860 eine wahre Renaissance, vor allem mit dem Blick auf die Ränge. Berzel: „Egal wo wir sind, es ist eigentlich immer gefühlt ein Heimspiel.“

Bleibt Berzel beim TSV 1860? „Jeder weiß, das ich mich hier wohl fühle“

Der gebürtige Heidelberger Berzel war nach dem Absturz von der SV Elversberg nach Giesing gewechselt und avancierte schnell zum Stammspieler. Schon nach dem erfolgreichen Relegation gegen Saarbrücken hatte der Defensivspieler, dessen Name zunächst falsch auf seinem Trikot gestanden hatte, gesagt: „Einmal Löwe, immer Löwe! Sobald du hier mit diesem Virus infiziert bist, kannst Du nicht mehr loslassen. Das siehst du in der Kurve, das siehst du auf der Trainerbank und das siehst du in der Mannschaft.“

Wie stehen die Chancen, dass Berzel bei den Löwen bleibt? „Ich habe noch Vertrag bis nächsten Sommer“, erklärt er. „Jeder weiß, das ich mich hier wohl fühle, von daher passt das. Wir haben uns von Anfang an hier wohl gefühlt.“

Berzel: „Dortmund wird Meister. Hoffentlich mit einem großen Vorsprung“

Mit Aufsteiger 1860 rangiert Aaron Berzel derzeit auf Rang neun der 3. Liga, der Lokalrivale FC Bayern steht im Oberhaus überraschend nur auf Platz drei - neun Punkte hinter Spitzenreiter BVB. Berzel wagt eine Prognose und meint: „Ich glaube, Dortmund wird Meister. Hoffentlich mit einem großen Vorsprung.“ Er selbst verfolge Borussia Dortmund durchaus intensiver, „weil meine Freundin von da kommt, deshalb bin ich gezwungenermaßen jetzt irgendwie Dortmund-Fan.“ Der Bundesliga werde es aus seiner Sicht auch sehr gut tun, wenn der FC Bayern erstmals nach sechs Titeln in Folge nicht Meister werden würde.

Die meisten Löwen-Fans werden Aaron Berzel da wohl nicht widersprechen ...

fw