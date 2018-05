Angebot an Ismaik: So will Präsident Reisinger die Löwen-U21 erhalten

Auf die angekündigte Unterstützung durch Hasan Ismaik warten die Sechziger noch immer, Präsident Robert Reisinger würde das Bayernliga-Team gerne unter die Fittiche des e.V. nehmen.

München - Wie geht’s weiter mit der U 21 der Löwen? „Ich freue mich sehr über den direkten Klassenerhalt unserer zweiten Mannschaft in der Bayernliga“, sagte Reisinger am Wochenende zur tz. „Ohne eigenen Kader und einen festen Trainerstab darf das aber nur eine Übergangslösung sein – das ist allen Verantwortlichen klar. Ich würde unsere U 21-Mannschaft gerne erhalten. Dafür müssen jedoch der finanzielle Aufwand und der sportliche Ertrag in einem vertretbaren Verhältnis stehen.“

So solle sich die Profi-KGaA laut Reisinger auf „Kernziele“ konzentrieren, sprich „eine wettbewerbsfähige erste Mannschaft und eine Rückkehr der A- und B-Junioren in die Bundesliga“. Der e.V. habe deshalb in den vergangenen beiden Aufsichtsratssitzungen der KGaA den Vertretern Ismaiks angeboten, die U21 kommende Saison unter dem Dach des e.V. starten zu lassen und aus Mitteln der Fußballabteilung zu finanzieren. Reisinger: „Das wäre möglich. Auf diese Weise könnte die Mannschaft erhalten bleiben.“

Ob Ismaik das genauso sieht? Bis Montagabend gab es keine Reaktion.

Ludwig Krammer