TSV 1860 Aufsichtsrat-Chef Stimoniaris: „Bei uns will jeder aufsteigen“

Von: Uli Kellner

Presserunde: Aufsichtsrats-Chef Saki Stimoniaris (3.v.l.) hatte etwas zu sagen, Anthony Power lauschte (l.). sampics © sampics

Die Löwen-Bosse sind ungewöhnlich still in den ersten neun Tagen dieser Sommervorbereitung.

Windischgarsten – Präsident Robert Reisinger wirkt amtsmüde und in seine Arbeit als Unternehmensberater vertieft. Vize Hans Sitzberger: anfangs zwar in Windischgarsten vor Ort, vom Naturell aber noch nie einer gewesen, der die große Bühne sucht. Ganz anders die Gesellschafterseite, die Investor Hasan Ismaik vertritt:

Anthony Power ist im Hintergrund überall dabei – auch beim spontanen Auftritt von Saki Stimoniaris am Freitagabend im Mannschaftshotel.

Der frühere Betriebsratschef von MAN, seit April 2018 Vorsitzender des 1860-Aufsichtsrats, hatte die Presse um sich geschart; Power saß scheinbar gelangweilt zwei Sessel weiter. Er drückte auf seinem Smartphone rum, lauschte aber auch, denn Stimoniaris hatte einiges zu sagen – zur Sportchefsuche, zur Stadionfrage, auch zum Saisonziel und dem sportlichen Stillstand, den das Ismaik-Lager nicht akzeptieren will. So zumindest der Eindruck, den Stimoniaris erweckt. Hier seine wichtigsten Aussagen.

Gorenzel-Nachfolge: „Wir sind uns einig im Aufsichtsrat, dass wir den Posten des Geschäftsführers nicht neu besetzen wollen. Wir wollen keinen Gef-Sport, sondern es soll ein neuer Sportchef kommen. Über den Sportdirektor entscheidet ausschließlich Marc Pfeifer (der verbliebene Geschäftsführer/Red.).“ Zum Gerücht, wonach er und Power interessiert seien, die durch Günther Gorenzels Abschied entstandene Lücke zu besetzen: „Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt. Ich denke, die Geschäftsführung macht eine sehr gute Arbeit.“ Allerdings: Wie nun auch der kicker bestätigte, spielte Power beim Verkauf von Leandro Morgalla an Red Bull Salzburg eine sehr aktive Rolle. Könnte auch künftig so laufen, wenn das Präsidium nicht auf eine Nachbesetzung drängt.

Sportbudget/Transfers: „Wir haben vor ein paar Tagen den Etat für die kommende Saison um eine halbe Million Euro erhöht (auf 5,0 Mio. Euro/Red.). Ich freue mich sehr, dass beide Gesellschafter den Weg unterstützen. Von diesem Geld haben wir auch die neuen Spieler verpflichtet.“

Stadionfrage: „Ich möchte der Stadt danken, dass wir im Grünwalder Stadion spielen dürfen. Aber das Problem ist, dass die Bedingungen nicht passen. Dafür wollen wir eine Lösung finden – und die werden wir finden. Ich möchte ganz klar sagen: Das Grünwalder Stadion ist auch für Hasan Ismaik in Ordnung, wenn es Sechzig dient. Aber wir wollen faire Bedingungen. Es ist im Fußball normal, Catering-Einnahmen zu haben – die haben wir nicht. Auch nicht die erweiterten Vermarktungsrechte. Wir wollen als Sechzig nicht besser behandelt werden, sondern genauso gut wie alle anderen Profifußballvereine in Deutschland. Lassen Sie mich etwas als Fan sagen: Ich sehe auch, dass für andere Vereine in der Stadt vieles möglich ist, mit einer Multifunktionsarena. Für Sechzig ist alles manchmal etwas schwieriger. Das ist ein Thema, das uns wehtut. Ich hoffe, dass es möglich ist, sonst wird es irgendwann einen Punkt geben, an dem wir sagen müssen, dass wir uns anders orientieren müssen.“

Saisonziel: „Unser Ziel ist, die Mannschaft zu stärken, soweit wir können. Wir können nicht alles erfüllen, aber wir versuchen es. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel freuen.“

Sportliche Perspektive: „Bei uns will jeder aufsteigen, jeder wünscht sich den Aufstieg. In der letzten Saison hatten wir einen der höchsten Etats und sind nicht aufgestiegen. Dieses Jahr sind wir – zu diesem Zeitpunkt – in etwa beim gleichen Etat. Es ist der gleiche Weg und wir versuchen alles, aber wir haben festgestellt, dass nur ein hoher Etat alleine nicht reicht. Fußball ist ein Ergebnissport. Du brauchst auch Glück – und Geduld.“ (Uli Kellner)