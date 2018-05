Aufsichtsratssitzung steht an: Wie viel rückt Ismaik raus?

Am Mittwoch findet die Aufsichtsratssitzung des TSV 1860 München statt. Sie könnte entscheidend sein für die sportliche Zukunft der Löwen.

München - Am Mittwoch gehen die Blicke der Löwen-Fans in den Münchner Norden. Am Abend steht auf dem Gelände von MAN die Aufsichtsratssitzung an. Daniel Bierofka war bei der letzten Sitzung dabei – heute wird er ihr fernbleiben. „Es gibt für mich nur Saarbrücken – alles andere interessiert mich in den nächsten eineinhalb Wochen nicht“, sagt ­Bierofka gegenüber der tz. Dann soll aus seiner Sicht bestenfalls der Aufstieg in die dritte Liga feststehen.

„Wir können erst alles regeln, wenn wir wissen, in welcher Liga wir spielen“, sagt Bierofka. „Viele Spieler können es sich abhängig von der Liga vorstellen, bei uns zu spielen.“ Es ist kein Geheimnis, dass der Trainer bei einem Aufstieg gerne seinen Kader mit einigen Hochkarätern verstärken möchte. Manuel Schäffler (Wehen Wiesbaden), Stephan Fürstner (Union Berlin) und Stefan Lex (FC Ingolstadt) sind nach Informationen der tz ein heißes Thema bei einem Aufstieg. „Das sind Spieler, mit denen wir uns beschäftigen“, bestätigt Bierofka.

Damit diese Transfers realistisch werden, braucht es nicht nur den Aufstieg, sondern wahrscheinlich auch viel Geld. Nach dem Vorstoß von Hasan Ismaiks Statthalter Saki Stimoniaris sind die Erwartungen an das Treffen des Gremiums groß. „Wir stellen ein zusätzliches Budget zur Verfügung, damit einerseits die Verträge des Trainerteams verlängert werden können, andererseits aber auch die Mannschaft die notwendigen zusätzlichen Verstärkungen bekommt – unabhängig von der Spielklasse“, so Stimoniaris.

Es ist jedoch zu erwarten, dass der Investor seine Finanzspritze an Forderungen knüpft. Welche das sein werden, wusste gestern nach tz-Informationen aufseiten des e.V. niemand. Die Sitzung ist auf sechs Stunden angesetzt.

