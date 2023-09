1860 II schießt sich für Heimstetten warm - Deisenhofen bremst Kottern aus

Von: Robert M. Frank

Im Brennpunkt: Jung-Löwe Mansour Ouro-Tagba traf – und flog wenig später vom Platz. Foto: Imago © Imago

Die Junglöwen konnten gegen Kirchheim glänzen. Deisenhofen siegte überraschend klar gegen Kottern. Auch der TSV 1865 Dachau ist im Aufwind.

München – Keinen Sieger gab es im Landkreis-Derby: Das 1:1 zwischen dem FC Ismaning und dem SV Heimstetten brachte die beiden Ex-Regionalligisten nicht weiter. Dabei legten die Gäste einen Blitzstart hin, denn nach fünf Minuten erzielte Lukas Riglewski das 0:1. Wenig später traf der Heimstettener „Dauerbrenner“ auch noch die Latte. Kurz vor der Pause sah der Ismaninger Elisa Kollmann wegen einer Tätlichkeit Rot und Heimstetten hatte alle Trümpfe in der Hand. Doch in Unterzahl zeigten die Platzherren Moral. Jonas Redl gelang in der 76. Minute der unerwartete Ausgleich.

Löwen-Jungprofi Mansour Ouro-Tagba trifft und fliegt dann mit der Ampelkarte vom Feld

Damit hatten die beiden Teams ihr Pulver verschossen. Aber trotz dieser der Energieleistung bleiben die Ismaninger im Tabellenkeller, Heimstetten ist aktuell seit sechs Spielen ungeschlagen, konnte aber den Abstand zu den Aufstiegsrängen nicht verkürzen.

Keine Mühe hatte der TSV 1860 II, um den Tabellenletzten Kirchheimer SC mit 5:1 zu deklassieren. Die kleinen Löwen kehrten also nach zuletzt drei sieglosen Partien in die Erfolgsspur zurück. Eine besondere Rolle spielte dabei Mansour Ouro-Tagba. Der Jungprofi erzielte nach den ersten beiden Toren von Leon Tutic (14.) und Damjan Dordan (29.) das 3:0, flog dann aber mit Gelb-Rot vom Platz (65.). Aber auch in personeller Unterzahl hatten die Löwen auf dem Platz in Gilching den harmlosen Kontrahenten ständig im Griff und trafen durch Mason Judge (75.) und Claudio Milican (88.) zwei weitere Male.

„Es ist positiv, dass wir die drei Punkte geholt haben, aber wenn du zur Pause mit 3:0 führst, musst du es souveräner zu Ende spielen.“

„Es ist positiv, dass wir die drei Punkte geholt haben, aber wenn du zur Pause mit 3:0 führst, musst du es souveräner zu Ende spielen“, meinte 1860-Trainer Frank Schmöller, der bereits auf die kommenden Herausforderungen blickte: „Der Sieg ist wichtig für das Selbstvertrauen“. Das wird die U21 auch brauchen, denn bereits am Mittwoch steht das Nachholspiel beim Ex-Regionalligisten SV Heimstetten auf dem Programm.

Die Kirchheimer, mit dem Ex-Löwen Korbinian Vollmann, tragen weiter die „rote Laterne“ und sind nach zehn Spieltagen immer noch sieglos. Den Ehrentreffer für den Liga-Neuling erzielte Spielertrainer Steven Toy in der 58. Minute zum 1:3.

Deisenhofen mit starker Leistung gegen Kottern - TSV 1865 Dachau im Aufwind

Mit der Empfehlung von sieben Siegen am Stück war der TSV Kottern als zwischenzeitlicher Tabellenführer zum FC Deisenhofen gereist. Die Gastgeber waren aber nach dem 5:0-Kantersieg in Kirchheim offensichtlich stark motiviert und schickten die Allgäuer mit 3:0 nach Hause. Trainer Andy Pummer hatte zuletzt auf Stabilität in der Defensive gesetzt. Der Plan ging voll auf und auch in der Offensive zeigte sich Deisenhofen stark verbessert. Mit einem Blitzstart überrumpelten die Gastgeber die sichtlich überraschten Akteure aus Kottern. Bereits in der dritten Minute erzielte Yasin Yilmaz das 1:0. Lukas Kretschmar legte nach 20 Minuten nach. Michael Vodermeier sorgte in der 70. Minute für den Endstand.

Zuletzt 5:2 gegen den SV Erlbach und nun ein 2:2 beim heimstarken SV Kirchanschöring – der TSV Dachau 1865 befindet sich im Aufwind. Zweimal lagen die Gäste in Rückstand, doch das Team von Trainer Orhan Akkurt zeigte Moral: Nickoy Ricter traf nach einem frühen Rückstand (6.) zum zwischenzeitlichen 1:1 (7.) und Florian Mayer mit dem 2:2 (84.) sorgte dafür, dass die Dachauer doch recht zufrieden aus dem Landkreis Traunstein zurückkehrten. (kik/rmf)