„Bei 1860 hat alles mehr Wucht!“ - Löwen-Trainer Jacobacci schwärmt von seinem neuen Arbeitgeber

Von: Uli Kellner

Löwen-Coach Maurizio Jacobacci © IMAGO/Philippe Ruiz

Im Interview erzählt Löwen-Coach Maurizio Jacobacci von seinen Aufgaben bei den Löwen, Neapel als Vorbild und mutige Kontaktaufnahmen.

München – Als junger Stürmer schliff ihn die Löwen-Legende Timo Konietzka bei den Young Boys in Bern. Jetzt, als Trainer mit der Erfahrung von 20 Stationen, möchte Maurizio Jacobacci den TSV 1860 zurück in die Erfolgsspur führen. Am 27. Februar übernahm der Italiener, holte bisher fünf Punkte aus fünf Spielen und möchte sich für einen Vertrag über den Sommer hinaus empfehlen.

Unser Interview mit dem 60 Jahre alten Wahlschweizer.

Signore Jacobacci, Sie sind jetzt genau einen Monat in München. Können Sie nachvollziehen, wenn von der „nördlichsten Stadt Italiens“ die Rede ist?

Ich wusste nicht, dass man das sagt, aber es ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt, vielleicht eine der schönsten weltweit. Die Lebensqualität ist sehr hoch. Es gibt viele Gasthäuser, viele Kirchen, viel Grün – die Sonne macht natürlich auch viel aus. Ich bin allerdings hier, um das Bestmögliche für den Verein zu leisten.

Aufgewachsen sind Sie als Gastarbeiterkind in einem Arbeiterviertel von Bern. Fühlen Sie sich da im Arbeiterviertel Giesing besonders gut aufgehoben?

Ich weiß, dass 1860 als Arbeiterverein gilt, insofern passt das, denn ich bin ein Fußball-Workaholiker. Manchmal muss ich mich selbst stupsen und sagen: Junge, lass die Arbeit mal links liegen und genieße die zwei, drei Stunden am Abend, denn das braucht es ja auch. Ich sehe das aber gar nicht als Last, sondern als Leidenschaft, deswegen macht mir das nichts aus.

Gilt bei Ihnen auch auf dem Platz: Erst die Arbeit, dann das schöne Spiel?

Ja, absolut. Wobei ich immer sage: Das beste Training ist nur so gut, wie es die Mannschaft dann auch umsetzt.

Das gelingt mal besser, mal schlechter. Nach dem 3:1-Sieg in Aue hatten Sie sich einen halben Tag freigenommen und hinterher von einem „Glücksmoment“ berichtet. Wie hat sich der Montag nach der 1:4-Heimniederlage gegen Dortmund II angefühlt?

Sehr schlecht. Unser Ziel war, dass wir eine Serie starten. Die Überzeugung war da, dass wir das schaffen können. Deswegen war es enttäuschend für mich und auch für die Spieler, was in den ersten 20 Minuten abgegangen ist. Man kann in Rückstand geraten, muss aber intelligent genug sein, um ruhig weiterzuspielen. Wir hätten genug Zeit gehabt, den Rückstand wettzumachen und sogar noch zu gewinnen. Eine einzelne Situation darf nicht so viel Negatives auslösen. Auch das zweite Tor kam ja aus dem Nichts.

Wobei es auch ein toller Freistoß war, den der Dortmunder da in den Winkel gejagt hat.

Ja, aber es darf diesen Freistoß gar nicht geben. Zwei Spieler gehen auf den gleichen Ball – das ist absolut unnötig. So etwas ist eine elementare Situation: Einer muss ins Luftduell gehen, der andere sichert ab – dann passiert da absolut nichts. Am Ende war es ein unnötiges Foul und es steht 0:2 . . .

Hatten Sie da immer noch an den Sieg geglaubt?

Ja, sicher, auch noch nach dem 0:3. Ich war wirklich überzeugt davon, dass wir noch gewinnen können! Es war ja nicht so, dass uns Dortmund auf die Verteidigung gepresst hat und wir nicht in der Lage waren, uns zu befreien. Ab der 20. Minute haben wir es dann recht gut gemacht. Auch Chancen waren da. Lex! Deichmann! Das sind eigentlich sichere Tore. Wären wir mit 1:3 in die Pause gegangen, hätte es ganz anderes ausgesehen. Man weiß ja: Hier in Deutschland ist das 1:3 ein Anschlusstor . . .

Ist das nicht überall so?

Nein, bei uns in der Schweiz sagt man das erst bei 2:3 oder 1:2. Mir gefällt es, dass man hier schon bei zwei Toren Unterschied so denkt. Das ist eine Mentalität, die mir behagt, genau das suche ich. Ich will Leute, die alles für Siege tun, die die Niederlage hassen und sie nicht akzeptieren!

Sind Sie denn unter dem Strich halbwegs zufrieden, wie es mit Ihrer Arbeit bei 1860 voran geht?

Ich denke, offensiv sind wir auf einem guten Weg. Was das Defensivverhalten anbelangt, hätte ich mir gewünscht, mehr Schritte vorangekommen zu sein. Fehler passieren, aber es dürfen nicht so krasse Fehler passieren. Das hat auch mit Konzentration zu tun.

Wutrede wie Trap? „Könnte passieren ...“: Jacobacci im Gespräch mit Sportredakteur Uli Kellner © TSV 1860

Waren Sie überrascht, dass die Verunsicherung im Team so groß ist, auch noch nach dem Aue-Sieg?

Ja, das hat mich schon überrascht, denn wenn man bei 1860 unterschreibt, sollte einem bewusst sein, was das heißt. Dass alles mehr Wucht hat im Vergleich zu anderen Clubs. Es darf nicht sein, dass man kaputt geht, wenn mal eine Kritik kommt. Dann hat man hier nichts verloren.

Es fehlt also an grundlegenden Dingen?

Ich denke, dass es wichtig ist, eine solide Defensive als Basis zu haben. Wenn es vorne mal nicht läuft, muss man sagen: Jungs, wir holen wenigstens einen Punkt, aber wir verlieren das Spiel nicht. Das ist die Mentalität, die man hier kultivieren sollte. Die Fans verlangen keine Wunderdinge, sondern ehrliche Arbeit. Gemeinsam kompakt stehen, nahe am Mitspieler, gezielt herausrücken – das ist eine Kunst. Es sind Automatismen, die aber nicht von heute auf morgen kommen.

Dann dürfte Ihnen die Spielweise des SSC Neapel gut gefallen.

Oh, ja, ich bin ein großer Fan von Napoli. Neulich habe ich dem Team eine Situation auf Video gezeigt, einen schlecht gespielten Eckball von Napoli – danach hat es sechs Sekunden gedauert, bis alle wieder hinter dem Ball waren. Alle zehn Feldspieler haben einen Sprint gemacht, um den Konter des Gegners zu annullieren. Eigentlich hat es Napoli nicht nötig, die haben 19 Punkte Vorsprung – und trotzdem haben sie diese Winner-Mentalität. Wenn ich solche Sachen sehe, geht mir das Herz auf. Auch bei unserem Spiel in Aue.

Nach dem Spiel in Aue hatten viele Fans schon wieder den Rückstand auf die Aufstiegsplätze ausgerechnet, gedanklich einen Brasilianer gekauft; entsprechend nach der hohen Niederlage gegen Dortmund Trübsal geblasen und alles infrage gestellt. Wie kommen Sie als ausgeglichen wirkender Mensch mit solchen Gefühlsschwankungen klar?

Ich mag Emotionen. In Bern bewegt sich immer alles auf einem mittleren Level. Mir ist es lieber wie hier.

Stichwort Emotionen. Wann sind Sie im Umgang mit dem Team italienisch-emotional, wann sachlich-distanziert, wie man es Schweizern nachsagt?

Wenn es Richtung Spiel geht, versuche ich schon, Emotionen reinzubringen. Während der Woche bringt es aber nichts, wenn ich – bam, bam – versuche, etwas Künstliches reinzubringen. Trotzdem muss man die Spieler immer wieder überraschen, auch mit der Ansprache.

Die legendäre Wutrede ihres Landsmannes Giovanni Trapattoni hat sich gerade zum 25. Mal gejährt. Wäre so ein Ausbruch bei Ihnen auch vorstellbar?

Früher war ich wahnsinnig emotional, mit den Jahren wird man aber bedachter. Es müsste viel passieren, dass ich so reagiere, aber es könnte passieren.

Was müsste passieren, damit der Vulkan Jacobacci ausbricht?

Viel! Einen schärferen Ton würde ich auch eher unten in den Katakomben anschlagen – wenn wir unter uns sind. Es ist ja nicht mein Ziel, Spieler öffentlich kaputt zu machen. Im Gegenteil: Solange ein Spieler für den Verein eingesetzt werden kann, möchte ich keinen einzigen verlieren. Am Ende wäre jeder verlorene Spieler auch für mich eine indirekte Niederlage.

Auch der Umgang mit den Funktionären erfordert bei 1860 Gespür. Einige Ihrer Vorgänger mussten das leidvoll erfahren. Politische Neutralität dürften Sie aber beherrschen als Wahlschweizer, oder?

Ja, in der Tat (lacht). Ich bin jetzt Trainer hier und für Resultate im Spiel zuständig. Nur das darf mich interessieren, alles andere ist nicht meine Domäne. Mein Ziel ist es, den Leuten Freude zu bereiten, das ist eine geile Aufgabe. Denn am Ende macht mich das auch glücklich.

Sie haben ja nach eigener Auskunft einige Bewerbungen geschrieben, um in Deutschland als Trainer eine Chance zu bekommen. Warum war das so ein großer Wunsch von Ihnen? Wäre Italien nicht nahe liegender gewesen?

Ich war tatsächlich noch nie Trainer in Italien, aber wie schon angedeutet: Mir behagen die deutschen Tugenden. Nie locker lassen, noch in der 90. Minute den Mut haben, ein Spiel drehen zu können – in der Summe mit meinen Fähigkeiten kann sich ein Paket bilden, das mir gewisse Erfolge bringt. Das ist mir wichtig. Darum Deutschland und nicht Italien.

Ihr Mut, sich einfach mal zu bewerben, hat sich ausgezahlt. Und den legen Sie ja auch im Privatleben an den Tag. Es heißt, sie hätten ihre Lebenspartnerin Ilona Hug im Fernsehen gesehen – und dann gezielt den Kontakt gesucht. Wie lief das konkret?

Ich kannte sie aus dem Fernsehen und hatte den Drang, sie kennenzulernen, denn sie hatte mich gefangen. Es gab dann ein Konzert von der Gruppe Gotthard, wo sie da sein würde – und ich war auch eingeladen, weil unser gemeinsamer Freund, der Gitarrist Leo Leoni, Geburtstag hatte. So kam es zum ersten Kontakt. Zuerst wollte sie mir ihre Telefonnummer nicht geben, aber ich habe sie mir beschafft – und drei Wochen danach eine SMS geschrieben. Das Risiko ist natürlich da, dass man eine Absage bekommt, aber ich habe die SMS auf Bern-Deutsch geschrieben. Das kam gut bei ihr an. Und so hat sich dann das Weitere entwickelt.

Ist das generell Ihr Motto: Nicht abwarten, dass einem etwas in den Schoß fällt, sondern das Schicksal aktiv in die Hand nehmen?

Ja, ganz klar. Ich musste mir in meinem Leben alles erarbeiten, auch im Fußball. Ich hatte Talent, habe aber nicht mit 16 mein erstes Erstliga-Spiel gemacht, weil ich Jacobacci heiße – sondern weil ich mich als zentraler Offensivspieler angeboten hatte, auch auf dem linken Flügel auszuhelfen. Nur so konnte ich meine Karriere starten, auf der Zehn hätte ich keine Chance gehabt.

Vermutlich ist Ihre Zuversicht dann auch groß, Ihr nächstes Ziel zu erreichen – eine Vertragsverlängerung bei 1860 . . .

(lacht) Wünschenswert wäre es. Ich bin gerne hier. Es läuft zwar noch nicht optimal, aber ich genieße jede Sekunde. Mein Ziel ist, hier etwas aufzubauen, das Hand und Fuß hat. Ich weiß, wie viel Potenzial in diesem Club steckt. Es wäre auch gelogen zu sagen, dass ich mir noch keine Gedanken mache, wie hier in der neuen Saison gewisse Erfolge erzielt werden können.

Interview: Uli Kellner