Die Stimmen zum Benefizspiel „Top on Mountain“: „Wenn die nochmal anziehen …“

Von: Michael Zbytek

Die Bender-Brüder machten das tolle Benefizevent in Brannenburg möglich. © TSV Brannenburg

Am vergangenen Samstag fand das „Top on Mountain“-Benefizspiel statt. Die beteiligten Spieler waren begeistert von dem Event für den guten Zweck.

Brannenburg – Den Zuschauern wurde am Samstag beim Benefizspiel zwischen den Bender-Brüdern und Co. gegen die Bananenflanker ein wahres Spektakel angeboten. 15 Tore durfte das Publikum bestaunen. Vor allem die vielen Kinder freuten sich, ihre Stars beim Kicken erleben zu dürfen – und das bei schweißtreibenden 35 Grad. Abgesehen von der Hitze gab es allerdings wenig bis nichts am Event zu kritisieren. Und das sahen auch die Spieler so.

Sandro Wagner, Jens Lehmann, Marcel Schmelzer, Benjamin Lauth... das „Top on Mountain“-Spiel für den guten Zweck war gefüllt mit ehemaligen Fußball-Stars. Einige ihrer Stimmen zum Event:

„Top on Mountain“: Hofmann, Schmelzer und Wolf begeistert von Veranstaltung

Sky-Reporter und Ex-Löwe Torben Hoffmann: „Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. In erster Linie geht es um die Kinder, das Einlaufen mit ihnen ist immer das Schönste. Außerdem sehen wir uns alle Ehemaligen wieder und das für den guten Zweck. Eine rundum gelungene Veranstaltung.“

Ex-Dortmund-Star Marcel Schmelzer: „Der Sinn und Zweck des Spiels ist auf alle Fälle gelungen. Großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und das alles auf die Beine gestellt haben.“

DFB-U20-Nationaltrainer Hannes Wolf: „Es hat Spaß gemacht, mit den großartigen Spielern auf dem Platz zu stehen. Tolle Geschichte auch mit Sven und Lars, die nochmal zu ihrem Jugendverein zurückkehren und das Event hier unterstützen. Man sieht ja auch, wen sie alles eingeladen haben.“

Benny Lauth: „Wenn die nochmal anziehen, dann kommst du nicht hinterher“

Löwen-Legende Benjamin Lauth über …

… das Event: „Es hat alles funktiniort, es hat Spaß gemacht. Klar war das Wetter ganz schön heiß, aber dennoch war alles rundum gelungen.“

… zum starken Kader der Peak Performer: „Sven und Lars haben da ganz schön was aufgestellt. Vor allem mit Gonzalo Castro und Sidney Sam hast du halt zwei Spieler, die gerade erst aufgehört haben. Und wenn die nochmal anziehen, dann kommst du nicht hinterher.“ (Michael Zbytek)