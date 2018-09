Biero bestätigt: Lacazette hat Chancen aufs Blitz-Comeback in Memmingen

Eben erst den Vertrag unterschrieben - und schon wieder im Kader. Romuald Lacazette könnte schon am Dienstag seine Rückkehr in der Löwen-Elf feiern.

München/Memmingen - Daniel Bierofka hatte schon durchblicken lassen, dass er große Stücke auf den Neuen hält - auf den „neuen Alten“, genauer gesagt. „Er ist ein guter Typ, passt charakterlich sehr gut in die Mannschaft“, sagte Biero, als am Freitag die Rückkehr von Romuald Lacazette an die Grünwalder Straße besiegelt war - „ich kenne Romuald gut“.

Schließlich hat der Franzose schon von 2015 bis 2017 für die Blauen gespielt. Und es scheint sogar durchaus möglich, dass er mit diesem kleinen Vertrauensbonus bereits am Dienstag im Toto-Pokal-Match gegen den FC Memmingen (19.00 Uhr, im Live-Ticker bei tz.de) wieder für den TSV 1860 auf dem Rasen steht: Denn Lacazette wird - wenn nichts dazwischen kommt - zum Pokal-Kader der Löwen gehören, wie Coach Bierofka am Montag der tz bestätigte.

Erste Einsatzminuten für Lacazette beim Toto-Pokal in Memmingen?

Das muss nicht zwingend einen Einsatz in der Startelf bedeuten. Aber Chancen auf eine Einwechslung dürfte Lacazette durchaus haben - sonst würde Bierofka wohl kaum einen Kaderplatz für den 24-Jährigen opfern.

In der zweiten Liga kam Lacazette in seinen Löwen-Jahren 2015 bis 2017 zwar verletzungsbedingt nicht durchgängig zum Zuge. Dass er ein fähiger Sechser sein kann, hatte Lacazette aber durchaus bewiesen. Übrigens auch bei einzelnen Ausflügen zu Bierofkas kleinen Löwen in der Regionalliga. Und zu einem Gegner aus der Regionalliga geht es auch am Dienstagabend.

Der FC Memmingen rangiert in der RL Bayern aktuell auf Rang fünf - und steht in dieser Saison für Spektakel. 18:16 Tore zählen die Schwaben nach neun Spielen. Damit haben sie den drittbesten Sturm und die fünftschlechteste Abwehr jener Liga, der die Löwen gerade erst entkommen sind. Ein guter Stabilisator könnte also gut tun. Zumal Aaron Berzel bis auf Weiteres ausfällt.

Heiß aufs Comeback - letztes Ligaspiel für Lacazette im September 2017

Lacazette hatte die bayerische Landeshauptstadt nach dem Abstieg der Sechzger im Sommer 2017 verlassen und wechselte innerhalb der 2. Bundesliga zum SV Darmstadt. Bei den Lilien konnte sich der Cousin von Arsenal-Stürmer Alexandre Lacazette allerdings bislang nicht durchsetzen. Lediglich drei Einsätze in der zweithöchsten deutschen Spielklasse hat der Mittelfeldspieler bei den Hessen bislang absolviert. Das letzte Mal stand er im September 2017 auf dem Rasen.

