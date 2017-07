Bierofka erwartet Reaktion gegen Rosenheim - Transfers möglich

Der Stachel der Niederlage in Buchbach sitzt noch tief, Daniel Bierofka fordert von seinen Löwen eine Reaktion. Verstärkungen für 1860 schließt er nicht aus.

München - Nach der bitteren, aber absolut verdienten ersten Saison-Niederlage des TSV 1860 am Mittwoch beim TSV Buchbach fordert Daniel Bierofka beim Heimspiel am Samstag gegen den TSV 1860 Rosenheim eine Wiedergutmachung seiner Mannschaft. „Ich erwarte gegen Rosenheim eine Reaktion“, sagte er am Freitag. Aber: „Wir haben 36 Spiele. Entscheidend ist, wo wir am Ende stehen.“

Vor dem Gegner von der Mangfall hat Bierofka aber Respekt: „Ich habe mit Rosenheim gute Erfahrungen gemacht. Für die Liga ist das eine spielerisch gute Mannschaft, sie haben sehr gute Stürmer.“ Heißt: Im Gegensatz zum Spiel bei den kämpferischen Buchbachern dürfte diesmal wieder der technische Fußball im Vordergrund stehen. Für das Spiel am Samstag im Grünwalder Stadion (14.00 Uhr, wir berichten im Live-Ticker) gab es Freitagmittag noch rund 250 Resttickets im freien Verkauf.

Transfers? „Die Ruhe bewahren und die Augen offenhalten“

Der Cheftrainer der Löwen überlegt zudem, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. „Das Transferfenster ist noch offen, wir sind am schauen”, sagte er. Derzeit seien aber keine Spieler auf dem Markt, die 1860 weiterhelfen würden. Wenn man noch neue Akteure holen würde, dann nur welche, die „die hier her passen.“ Da die dritte Liga bereits läuft und die zweite Liga an diesem Wochenende startet, „werden viele Spieler auf dem Markt kommen. Aber wir müssen die Ruhe bewahren und die Augen offenhalten.“

Wo aber könnte Sechzig noch einmal nachbessern? Auf der Torhüter-Position? Wohl eher nicht. „Für die Offensive könnten wir einen holen, aber auch für die Achterposition“, meinte Bierofka.

Einem Abschied der beiden von Bundesligisten umworbenen Lino Tempelmann und Kilian Jakob erteilte Daniel Bierofka eine Absage - vorerst. „Momentan stehen beide nicht zum Verkauf. Aber im Fußball geht es so schnell, deswegen kann ich mich da nicht festlegen. Wenn jemand kommt und da mal richtig was draufpackt, dann muss man sich darüber Gedanken machen.”

fw