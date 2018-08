Bierofka nach Pokalpleite: „Da brauchst du auch mal Spielglück“

Am Ende hat es nicht gereicht. Der TSV 1860 München scheidet im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel aus. „Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren“, sagt Daniel Bierofka.

Schade, Löwen! Vor 14 200 Zuschauern verlor 1860 am Ende verdient gegen Zweitligist Holstein Kiel 1:3 (0:1) (Den Ticker zum Nachlesen gibt es hier). „Dreifachbelastung egal – die Störche fressen wir allemal“ – so stand es vor dem Spiel in der Choreo der Löwen-Fans. Bis zur 74. Minute hatten die Löwen dank eines frühen Treffers von Nico Karger den Braten schon im Maul, doch die Störche aus Kiel flatterten durch einen Doppelpack von Alexander Mühling (74., 82.) und ein Tor von Kingsley Schindler doch noch in die zweite Runde des DFB-Pokals. Bitter: Schon wieder gehen die Löwen zum Ende des Spiels baden. „Uns fehlt das nötige Glück“, ärgerte sich Daniel Wein. „Wir brauchen jetzt einfach mal einen dreckigen Sieg!“ Daniel Bierofka machte seiner Mannschaft keinen Vorwurf. „Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren.“

Eine Überraschung gab es in der Startaufstellung. Für Sascha Mölders rückte der zuletzt formschwache Karger ins Team. Bierofka wollte mehr Tempo für die Konter bringen. Es war auch das Spiel Bierofka gegen Tim Walter. In der vergangenen Saison hatte Kiels-Trainer mit den Bayern-Amateuren beide Spiele im Grünwalder Stadion gewonnen. Für die blauen Fans die einzigen Wehrmutstropfen 2018.

Adriano Grimaldi: „So wollten wir spielen. Pressen, den Ball gewinnen und dann mit dem ersten Ball nach vorne“

Für Walter gab es die die frühe Löwen-Watschen – 1860 erwischte einen traumhaften Start. Grimaldi setzte sich super im Mittelkreis durch und legte in den Lauf von Karger. Der 25-Jährige schüttelte Kiels Dominik Schmidt ab wie eine lästige Wespe im Biergarten und tunnelte Keeper Kenneth Kronholm (7.). „So wollten wir spielen“, erklärte der Vorlagengeber nach dem Spiel. „Pressen, den Ball gewinnen und dann mit dem ersten Ball nach vorne.“

Eine Zwei, viele Dreier: Noten und Bilder vom tapferen Löwen-Kampf gegen Holstein Kiel Zur Fotostrecke

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, optisch hatte kein Team die Überhand. Kiel war jedoch eine gewisse Unsicherheit anzumerken. Der südkoreanische Star-Storch Jea Sung Lee, der einen eigenen Fanklub mitbrachte, haute erst frei im Strafraum über den Ball (18.) und dann einen Freistoß aus guter Position zehn Meter am Tor vorbei (21.). Plötzlich zappelte der Ball wieder im Tor der Kieler. Doch der Ball war vor Phillipp Steinharts Flanke auf Karger bereits im Aus (29.). Die Löwen versteckten sich trotz der Führung nicht, ließen Kiel etwas kommen und schalteten nach der Balleroberung schnell um. Vom Zweitligisten kam herzlich wenig – erst kurz vor der Pause hatte Sturmspitze Janni Luca Serra zwei dicke Chancen (41., 43.). Die 1:0-Pausenführung war nicht unverdient.

Daniel Bierofka: „Da brauchst du mal das Spielglück, dass der nicht reingeht“

Aus der Kabine kamen beide Mannschaften personell unverändert. Auch beim Spiel änderte sich nichts. Kiel hatte mehr den Ball, ohne wirklich gefährlich zu werden, und die Löwen lauerten auf den Umschaltmoment, den 1860 zu dieser Phase zu schlampig ausspielte. Bierofka reagierte und brachten für Willsch den zentralen Mittelfeldspieler Kristian Böhnlein (64.) und Mölders für den starken Grimaldi (68.). Mit den beiden wurde es besser. Aber dann war es doch passiert. Herbert Paul konnte die Flanke nicht verhindern und Alexander Mühling völlig alleingelassen schloss zum 1:1 ab (74.). Bitter, aber auch verdient.

„Bis zum Tor hatten sie keine Chance“, ärgerte sich Grimaldi. „Ihre einzige Idee waren lange Bälle.“ Entlastung kam aber von den merklich kaputten Löwen wenig. Kiel bekam einige Eckbälle – einer davon führte zum 1:2 (82.). 1860 bekam den Ball nicht geklärt, Mühling schlenzte ins lange Eck. Bierofka: „Da brauchst du mal das Spielglück, dass der nicht reingeht.“ Doch das fehlt den Löwen zurzeit. Der Trainer zog seinen letzten Trumpf, wechselte Markus Ziereis für Benjamin Kindsvater ein (84.). Den Schlusspunkt setzte aber Kiels Kingsley Schindler (88.). „Es hilft jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und uns in den Arm zu nehmen und zu heulen, dass wir immer in den letzten Minuten verlieren“, sagte Grimaldi. „Wir kommen da raus. Wir sind ja keine Kinder, wir sind gestandene Profis.“

Florian Fussek