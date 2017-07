Daniel Bierofka hat am Freitag seine Transferwünsche formuliert. Er erwartet, dass es am Geld nicht scheitern wird.

München – Daniel Bierofka machte keinen Hehl daraus, dass er personell durchaus noch Wünsche hätte. Die Saison in der 2. und 3. Liga hat gerade erst begonnen, „es werden sicher noch unzufriedene Spieler auf den Markt kommen. Wir müssen die Augen offen halten, was da passiert“, sagte der 1860-Trainer am Freitag. Bedarf sieht er „im Offensivbereich und auch auf der Achter-Position. Am liebsten wäre mir ein Spieler, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann.“

Wie Bierofka betonte, orientierten sich die die Sechziger an einem klaren Anforderungsprofil: „Wir schauen besonders auf den Charakter. Es müssen Spieler sein, die zu uns passen. Und das ist gar nicht so einfach, die richtigen zu finden.“ Die aktuelle Lage auf dem Transfermarkt ist offenbar eher trüb: „Es sind momentan keine Spieler zu haben, die uns weiterbringen würden.“

Ob überhaupt die nötigen Geldmittel vorhanden sind? Darüber, so Bierofka, müsse letztlich Geschäftsführer Markus Fauser entscheiden. Wobei er anmerkte: „Ich glaube, dass schon noch ein bisserl was da ist.“

Umgekehrt scheint nicht auszuschließen zu sein, dass weitere zwei 1860-Talenten abgeworben werden. Angeblich hat der FC Augsburg seine Fühler nach Kilian Jakob (19) ausgestreckt. Dem SC Freiburg wird Interesse an Lino Tempelmann (18) nachgesagt. Bierofka dazu: „Momentan stehen beide nicht zum Verkauf.“ Momentan? Bierofka antwortete: „Im Fußball geht es so schnell, da kann man sich nicht festlegen.“

gib