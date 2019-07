Löwen testen in Heimstetten gegen Bundesligisten

Blitzturnier am 13. Juli

von Nico Bauer schließen

Zweimal 1. Bundesliga, einmal 2. Bundesliga und einmal 3. Liga treffen sich im Sportpark Heimstetten mit jeder Menge Lokalfaktor. Am 13. Juli gibt es in der Vorbereitung auf die neue Saison in den Profiligen ein hoch spannendes Blitzturnier mit Borussia Mönchengladbach, dem FC Augsburg, der SpVgg Greuther Fürth sowie dem TSV 1860 München.