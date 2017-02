Gytkjaer: „Ich fühle die Erwartungshaltung an den Verein“

München - Christian Gytkjaer ist die Sturm-Hoffnung beim TSV 1860. Der dänische Neuzugang fühlt sich wohl in München, hat aber noch allerhand abseits des Platzes zu erledigen.

Mit der starken Bilanz von 23 Toren in 39 Pflichtspielen für Rosenborg Trondheim wechselte Christian Gytkjaer in der Winterpause zum TSV 1860. Und anscheinend fühlt sich der 26-Jährige in München schon sehr wohl. „Ich mag es hier zu sein. Es ist eine gute Erfahrung. Ich habe gute Teamkollegen und ich denke, mir wird München gut gefallen“, sagte er im Video-Interview mit tsv1860.de. Schon innerhalb seiner ersten Wochen bemerkt der dänische Stürmer das emotionale Umfeld der Löwen. 1860 habe großes Potenzial und „ich kann fühlen, dass es eine Erwartungshaltung an den Verein gibt und ihn viele Menschen unterstützen.“

Mit seinem Start an der Grünwalder Straße ist er nicht unzufrieden: „Ich habe mich gefreut, gleich bei meinem ersten Spiel für 1860 getroffen zu haben. Aber als Stürmer würde ich natürlich am liebsten in jedem Spiel Tore schießen.“ Derzeit hat Gytkjaer noch einiges abseits des Platzes zu regeln: „Ich denke, wenn ich mich hier mehr gefunden habe und es auch etwas ruhiger wird, wird sich das bestimmt auch verbessern. Es gibt noch einige Dinge in Norwegen, die ich erledigen muss. Auch um das Auto und die Wohnung muss ich mich kümmern. Bei mir ist momentan alles sehr hektisch und ich bin wirklich beschäftigt. Ich freue mich, wenn wieder etwas Ruhe einkehrt.“

Aktuell wohnt Gytkjaer noch im Hotel - alleine. Denn er kam ohne Freunde und Familie nach München. Und Achtung, liebe Löwinnen: Der Däne ist noch Single.

Und wie steht es mit den Deutsch-Kenntnissen des Angreifers? Kann er schon das ein oder andere Wort sprechen? „Ein bisschen!“, lacht er. „Ich hatte Deutschunterricht in der Schule. Das Meiste kann ich verstehen, wenn sich Leute unterhalten. Aber ich denke, dass ich hier schnell dazulernen werde.“

Doch das Hauptziel ist erst einmal: Tore erzielen! „Ich will natürlich Tore machen. Das ist erst einmal das, was für mich zählt. Als Stürmer möchte ich mit den Treffern der Mannschaft helfen, sofern mir das möglich ist.“

Am besten schon am Freitag Abend, wenn der TSV 1860 bei Union Berlin antritt (Anstoß 18:30 Uhr, bei uns im Live-Ticker).

fw