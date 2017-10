Wenn die Birne nicht mitspielt

Sechzig-Trainer Daniel Bierofka findet, dass zu viel auf seine jungen Spieler einprasselt. Das sei ein Grund für die Niederlage im Derby gewesen.

München - Es dauerte ein Weilchen, bis die Spieler des TSV 1860 vom Auslaufen zurückkamen. Was damit zusammenhing, dass schon das Videostudium zuvor mehr Zeit als sonst in Anspruch genommen hatte. Und als hätte die Derbypleite am Vortag nicht bereits genug Stoff für eine intensive Aufarbeitung geboten, gab es für Daniel Bierofka gleich noch eine Nachricht mit Frustpotenzial. Nicolas Andermatt, am Sonntag einer der besseren Löwen, wurde von den Ärzten für den Rest des Fußballjahres 2017 abgemeldet. Die Verletzung, die den Sechser nach einer Stunde zur Auswechslung gezwungen hatte, ist ernster als befürchtet: Sprengung des Schultereckgelenks. Bedeutet, ob mit oder ohne Operation (diese Frage war gestern noch nicht entschieden): Sechs Wochen Pause für den Schweizer. „Das ist das Nächste, was uns wehtut“, klagte der 1860-Trainer.

Vor allem tut den Löwen aber weh, dass etwas sehr Entscheidendes auf der Strecke geblieben ist zwischen dem 2:3 in Augsburg und dem noch wichtigeren Derby acht Tage später: die Leichtigkeit des Seins. „Wir waren einfach nicht locker“, fasste Bierofka das Ergebnis der Videoanalyse zusammen: „Um Fußball zu spielen, brauchst du einfach eine gewisse Lockerheit. Der Druck war extrem groß, da haben wir die Unbekümmertheit verloren.“

„Alles gut verlaufen“: Nico Andermatt erfolgreich operiert

Bierofka beklagt medialen Druck vor Derby

Das war Bierofkas Hauptthema: Die enormen Erwartungen an sein Team, das öffentliche Hochjazzen des „kleinen“ Derbys zum wichtigsten Fußballereignis des Jahres, ausgelöst auch durch einen Spontanbesuch der Ultras vorigen Donnerstag. „Es ist Wahnsinn, was in der Woche vor dem Derby auf die Spieler eingeprasselt ist - medial und vom Druck her“, fand Bierofka: „Vor so einem Spiel braucht man der Mannschaft nicht noch mal erklären, um was es geht. Es reicht, wenn ich den Jungs was sage – das muss nicht auch noch von den Ultras kommen.“

Exemplarisch war diese Überforderung zu sehen an der übermotivierten und mit Rot geahndeten Grätsche gegen Franck Evian, mit der sich Nicholas Helmbrecht vorzeitig aus dem Spiel nahm (86.). Helmbrecht ist in dieser Hinsicht ein Wiederholungstäter, denn schon im Topspiel gegen Schweinfurt (3:1) hatte er Gelb-Rot gesehen. Einen Vorwurf wollte Bierofka dem jungen Angreifer aber nicht machen. Zum einen fand er das Strafmaß übermäßig hart: „Das war eine normale Gelbe Karte.“ Zum anderen sieht er eine Teilschuld beim Verhalten der Bayern-Delegation: „Die komplette Bank rennt da gleich auf den Spieler zu . . .“ Selbst der zweitligaerfahrene Schiedsrichter Christian Dietz (33, Kronach) ließ sich von den überkochenden Emotionen anstecken und zögerte keine Sekunde, ehe er Helmbrecht den roten Karton entgegenstreckte.

Nach Niederlage: Biero nimmt Löwen in Schutz - und kritisiert Ultras

Nur ein freier Tag nach Derby-Niederlage

Trotz seiner Enttäuschung war Bierofka daran gelegen, Helmbrecht und den Rest seiner Rasselbande in Schutz zu nehmen. „Ich gebe meinen Spielern kein Alibi, aber viele sind diesen Druck einfach nicht gewohnt“, sagte er: „Das ist auch ein Prozess, dass sie merken, was 1860 München bedeutet und was außenrum immer los ist.“ Ursprünglich hatte er ja geplant, seinen Spielern zwei freie Tage zu spendieren. Jetzt belässt er es bei einem freien Dienstag. Zum Regenerieren - „und zum Birne freikriegen“.

Ab morgen wird dann wieder angepackt, nächste Woche stehen ja gleich zwei Heimspiele zur Wiedergutmachung auf dem Plan. „Wichtig ist, dass wir intern klar bleiben“, sagt der Coach: „Die Jungs müssen den Karren aus dem Dreck ziehen – und das werden sie auch schaffen.“

Bierofka nach der Derby-Pleite: „Du kannst nicht nur in der Sonne stehen“

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!