Machbares Los im DFB-Pokal: 1860 empfängt Zweitligisten auf Giesings Höhen

Das wird ein Pokal-Fight! Der TSV 1860 München empfängt in der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal einen Zweitligisten im Grünwalder Stadion.

Dortmund - Eineinhalb Wochen vor dem Start in die Vorbereitung blickte der TSV 1860 und seine Fans gespannt nach Dortmund ins Deutsche Fußballmuseum, denn dort wurde die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/2019 ausgelost. Sechzig hatte sich als Meister der Regionalliga Bayern für den Wettbewerb qualifiziert. Schon vor der Auslosung hatte festgestanden, dass die Löwen einen Erst- oder Zweitligisten in der erste Runde empfangen würden.

Nun steht der Löwen-Gegner fest: Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski loste dem TSV 1860 den Zweitligisten Holstein Kiel zu. Der genaue Spieltermin steht noch nicht fest, die erste Hauptrunde im DFB-Pokal wird aber zwischen 17. und 20. August gespielt. Wichtig: Dauerkarten haben bei diesem Spiel keine Gültigkeit, alle Dauerkarten-Inhaber besitzen aber für das DFB-Pokal-Spiel ein Vorkaufsrecht.

Drei Duelle gegen Kiel in der Saison 2014/2015

Die jüngsten Duelle gegen die Schleswiger Holsteiner liegen erst drei Jahre zurück. Unvergessen bleibt Kai Bülows Last-Minute-Treffer zur Rettung in der Relegation der Saison 2014/2015. Damals gewann die Löwen das Rückspiel nach einem 0:0 im hohen Norden mit 2:1. Bereits zu Beginn der Saison hatten die Blauen in der ersten Pokalrunde mit 2:1 in Kiel gewonnen - dank eines Doppelpacks von Rubin Okotie. Nun tritt Sechzig also als klassentieferer Klub gegen Kiel an.

fw