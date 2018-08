DFB-Pokal im Ticker: Kiel ist eiskalt - Kämpfende Löwen werden nicht belohnt

Am Sonntag trifft der TSV 1860 im Grünwalder Stadion auf Holstein Kiel. In der ersten Runde des DFB-Pokals sind die Münchner Außenseiter gegen die starken Norddeutschen.

Uli Hoeneß war heute bei Sky in einer Talksendung und hat auch seine Meinung zu den Löwen Preis gegeben.

+++ Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Runde des DFB-Pokals zwischen dem TSV 1860 München und Holstein Kiel +++

München - Der TSV 1860 München empfängt am Sonntag um 18:30 Uhr Holstein Kiel. Als Drittligist war der TSV im Amateur-Topf und hätte somit auch einen Erstligisten erwischen können. Und das war Holstein Kiel sogar fast. Erst in der Relegation gegen VfL Wolfsburg platzten die Träume von der Bundesliga. Nun hat sich bei den Störchen einiges geändert. Mittlerweile ist Tim Walter Trainer in Kiel. Das ist für die Löwen eine schlechte Nachricht, schlug doch Walter die Münchner im letzten Jahr zweimal mit dem FC Bayern II.

Der nostalgische Sechziger-Fan denkt beim Spiel gegen Kiel aber weder an den direkten Vergleich mit Tim Walter noch an einem möglichen Gegner aus der Bundesliga, sondern eher an eines der emotionalsten Spiele des vergangenen Jahrzehnts. Es war der 2. Juni 2015. Holstein Kiel, damals Drittligist, führte von der 15. bis zur 78. Minute in der Allianz Arena im Rückspiel und wäre aufgrund der Auswärtstorregel sogar nach dem Ausgleich von Daniel Adlung weiter gewesen.

Und dann kam die Nachspielzeit - 1860 war in dem Moment abgestiegen, Kiel in der 2. Liga. Valdet Rama kam nach einem Eckball an das Spielgerät, tanzte seinen Gegenspieler aus und platzierte den Schuss am Pfosten. Die Kugel prallte ab und Kai Bulöw stand einfach nur richtig. Ein Tor, dass einen expolosionsartigen Jubel in der Allianz Arena zur Folge hatte, den es so bei einem Löwen-Spiel in diesem Stadion wohl nie zuvor gab und geben wird.

Nun andere Vorzeichen: Kiel ist der Favorit, Bulöw spielt schon lange nicht mehr bei den Sechzigern und die Spielstätte ist das Grünwalder Stadion. Alle Informationen rund ums Spiel finden Sie hier.