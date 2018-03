Biedere Löwen-Leistung, aber „man darf nicht alles schlecht reden“

Der TSV 1860 München gewinnt das zweite Spiel in Folge, doch spielerisch haperte es. Die Löwen-Akteure gehen selbstkritisch mit ihrer Leistung um.

München - Der Sieg des TSV 1860 München gegen Seligenporten liest sich deutlich: 3:0. Wenn man auf das Ergebnis und auf die Tabelle schaut, wäre das auch keine Überraschung gewesen. Doch die Münchner haben sich schwerer getan, als das Resultat aussagt. Und so dämpften auch die Akteure nach dem Spiel die Euphorie. Froh über den Sieg waren alle, über die Spielweise allerdings weniger.

Jan Mauersberger, der die Sechziger in der Nachspielzeit gegen Buchbach rettete, war auch gegen den SVS am ersten Tor beteiligt. Eine Freistoßflanke fand seinen Kopf, Mauersberger legte quer und Markus Ziereis köpfte zum 1:0 ein. Standards scheinen das probate Mittel zu sein, wenn es spielerisch nicht läuft. Ob die Löwen das trainieren? „Das verraten wir nicht“, sagte der Innenverteidiger grinsend.

Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie hier

Die Analyse des Matches fiel nüchtern aus - man fühlte sich fast an Zweitliga-Zeiten erinnert, wenn man die Wortwahl hörte. Mauersberger meinte: „Wir sind heute nicht wirklich griffig gewesen und haben drei bis vier Kontakte gebraucht, um den Ball weiterzuspielen. Wir waren vom Kopf her nicht so frisch und sind froh über den Sieg.“ Doch dann legte er ein Aber nach: „ Aber, wie bei jedem Spiel, müssen wir das kritisch analysieren.“ Die Siege gegen Buchbach am Dienstag (2:1) und Seligenporten waren spielerische Magerkost. Der Meinung war auch Doppeltorschütze Ziereis: „Es ist wenig aufgegangen. Wir haben zwei Großchancen zugelassen, das darf uns nicht passieren. Nach ein paar Minuten hatten wir riesen Glück, dass es nicht 0:1 steht.“

Zwei Zweier und eine Fünf - Noten und Bilder zum Sieg gegen Seligenporten Zur Fotostrecke

Auch Phillipp Steinhart, der das 3:0 erzielte, stimmte seinen Teamkollegen zu. „Das Ergebnis täuscht ein bisschen. In der zweiten Hälfte sind wir ins alte Muster gefallen und haben nicht dominant gespielt. Wir müssen den Gegner mehr laufen lassen und Chancen besser herausspielen“, so der Linksfuß. Man müsse aufarbeiten, was nicht so gut gelaufen ist, meinte Steinhart. Doch was eher negativ klingt, waren schlicht und einfach fokussierte Löwen-Spieler. Kurz nach Abpfiff waren die Gedanken schon beim nächsten Gegner.

Beim dritten Heimspiel in Folge gastiert am kommenden Mittwoch der Tabellenletzte FC Unterföhring in Giesing. „Wir wollen alle drei Heimspiele gewinnen“, so Mauersberger. „Die werden auch tief und kompakt stehen. Wir müssen aufarbeiten, was nicht so gut gelaufen ist“, sagte Steinhart. Im Toto-Pokal ließen die Blauen Unterföhring im Grünwalder Stadion jedenfalls keine Chance, im September siegten sie mit 4:0. Nico Karger erzielte damals alle Tore.

Mit dem Fokus können die Münchner konzentriert in die nächste Partie gehen. Denn die Sechziger haben ihren Gegnern einiges Voraus. Ziereis sagte: „Man darf nicht alles schlecht reden. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Das ist die Qualität, die wir mitbringen“. Diese Qualität werden die Blauen noch öfter brauchen, wenn es mal nicht so läuft.

AnK

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

Werden Sie jetzt Fan unserer Facebook-Seite „TSV 1860 News“!