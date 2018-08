Drei Löwen wackeln für Cottbus-Spiel - Bierofka verrät: So schlimm ist die Wein-Verletzung

Daniel Bierofka geht mit Respekt in das Spiel seines TSV 1860 gegen Energie Cottbus. Drei Spieler wackeln angeschlagen. Zu den Lacazette-Gerüchten gibt er sich zurückhaltend.

München - Am Freitag soll für den TSV 1860 der dritte Saisonsieg in der 3. Liga geholt werden, der Gegner heißt Energie Cottbus (wir berichten im Live-Ticker). „Wir wollen unser Spiel durchdrücken, es ist unser Heimspiel“, kündigte Daniel Bierofka am Donnerstag an. „Wir merken, dass wir von Woche zu Woche mehr Überzeugung haben, auch in der Art wie wir Fußball spielen.“

Sechzig und Cottbus haben als Aufsteiger beide einen ordentlichen Saisonstart hingelegt, liegen mit sieben, bzw. acht Punkten im Mittelfeld der Liga. „Es liegt nur an uns“, so Bierofka über das Flutlicht-Spiel in Giesing gegen die Lausitzer, denen er zutraut „in der 3. Liga eine ordentliche Rolle zu spielen.“

Wein droht Ausfall gegen Cottbus - Verletzung nicht schwerwiegend

Personell plagen den 1860-Trainer allerdings einige Sorgen. Um Daniel Wein hatte es zuletzt Spekulationen um eine im Geheimtraining erlittene, schwerere Verletzung gegeben. „Es ist schwer abzuschätzen“, so Daniel Bierofka, der verrät, dass Wein einen Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen hat und es sich um eine Entzündung handelt. Er habe Schmerzen beim Laufen. Dennoch meint er: „Die Hoffnung ist da, dass er spielen kann.“ Das heißt aber auch, dass der defensive Mittelfeldspieler, den der Coach als „Schlüsselspieler“ bezeichnet, keine ernsthaftere Blessur davongetragen hat. Mögliche Optionen für die Wein-Position wären Quirin Moll, Simon Lorenz oder Kristian Böhnlein.

Lacazette zu 1860? „Es kann noch eine Position dazukommen“

Zu den Gerüchten um eine Rückkehr von Romuald Lacazette im Zuge der Wein-Verletzung, über die wir exklusiv berichtet hatten, wollte Bierofka keine Stellung beziehen. Auf etwaige Transfers bis zum Schluss der Wechselfrist am Freitag aber sagte er: „Es kann noch eine Position dazukommen, aber ansonsten bleibt alles gleich.“

Ebenfalls fraglich für das Löwen-Spiel gegen Cottbus sind Aaron Berzel (Aduktorenprobleme) und Nicholas Helmbrecht (Patellasehne gereizt). Fit dagegen ist Nico Karger, der unter der Woche das Training mit Verdacht auf Herzproblemen abbrechen hatte müssen. „Er hat keine Probleme mehr“, bestätigte Bierofka. Auch der gegen Aalen ausgefallene Sascha Mölders ist wieder ein Kandidat für die Startelf.

fw, ffu