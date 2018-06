Endspiel um die Bundesliga! Löwen-U17 muss in Ingolstadt gewinnen

Es geht um alles für die U17 des TSV 1860. Am Samstag entscheidet sich, ob sie in die Bundesliga zurückkehren. Die B-Junioren sind Hoffnungsträger eines ganzen Vereins.

Was für ein Showdown am letzten Spieltag der U17-Bayernliga. Tabellenführer Ingolstadt (56 Punkte) empfängt Verfolger TSV 1860 (54 Punkte) zum Finale um den Aufstieg in die B-Junioren-Bundesliga. Es ist das Aufeinandertreffen zwischen der mit Abstand besten Abwehr (FCI, zwölf Gegentore) und der besten Angriffsreihe (TSV 1860, 74 Treffer).

Ingolstadts Trainer Patrick Kaupp zeigte sich vor der Partie im Interview mit Fussball Vorort selbstbewusst. „Wir haben die ganze Saison darauf hingearbeitet und wollen uns jetzt belohnen“, betonte der 42-Jährige. „Die zwei stärksten Mannschaften der Liga treffen aufeinander, daher wird es sicher ein spannendes und intensives Spiel.“

Die Gelassenheit des gebürtigen Schwarzwälders könnte an der Tabellenkonstellation liegen. Ihm und seiner Mannschaft reicht ein Punkt und der Aufstieg in die höchste Jugendklasse wäre perfekt. Gut möglich, dass auch der Druck nicht ganz so hoch ist wie an der Grünwalder Straße. Für die notorisch klammen Löwen waren Talente wie die Bender-Zwillinge, Kevin Volland, Julian Weigl oder Marius Wolf seit dem Absturz aus der 1. Bundesliga immer wieder überlebenswichtig. Die Verkäufe spülten dankbare Einnahmen in die leeren Kassen der Blauen.

Seit vergangenem Sommer droht diese „Lebensversicherung“ immer mehr an Wert zu verlieren. Neben dem unrühmlichen Gang der Profis in die Regionalliga, stürzten auch die A- und B-Junioren aus der Bundesliga in die Bayernliga ab. Die U19 hat die Rückkehr in dieser Saison deutlich verpasst. Die Mannschaft von Christian Wörns beendete die Spielzeit mit 18 Zählern Rückstand auf Meister Ingolstadt und landete auf einem enttäuschenden dritten Rang.

Jetzt liegt das Glück der Löwen also auch teilweise in den Händen der U17. Mit der Rückkehr in die B-Junioren-Bundesliga hätte der TSV 1860 auch wieder mehr Argumente, junge Talente aus der Region nach Giesing zu locken. Setzt sich Tabellenführer Ingolstadt durch, wird die Situation im Vergleich zum Vorjahr noch schwieriger. Ingolstadt wäre dann mit der U17 und U19 genauso in der Bundesliga wie die bayerischen Mannschaften des FC Bayern, des FC Augsburg und die B-Junioren der SpVgg Unterhaching. Junge Kicker von einem Wechsel an die Grünwalder Straße zu überzeugen, würde dadurch nicht einfacher werden.