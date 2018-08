1860 fegt Aalen aus dem Stadion: „Endlich haben wir uns für den Aufwand mal belohnt“

Erster Auswärtssieg für den TSV 1860 München. Nach einem löwenstarken Spiel fegen sie den VfR Aalen förmlich vom Platz - und das trotz des Ausfalls von Sascha Mölders.

Aalen - Der Knoten ist geplatzt - und wie! Der TSV 1860 München holt beim VfR Aalen den ersten Auswärtssieg in der noch jungen Saison der 3. Liga und schießt sich beim 4:1 (2:0) den Frust der spät verschenkten Punkte der letzten Partien von der Seele. Die Treffer für die Löwen besorgten Nico Karger (19.), Alessandro Abrusica (39., 54.) und Joker Efkan Bekiroglu (86.), zwischenzeitlich hatte Mart Ristl (77.) für die Hausherren verkürzen können. Den Spielverlauf können Sie in unserem Ticker noch einmal nachlesen.

Nach dem Spiel zeigt sich Löwe Simon Lorenz erleichtert: „Ich denke, wir waren einfach super eingestellt. Wer uns die letzten Wochen beobachtet hat, der hat auch gesehen, dass wir auch in den letzten Wochen einen Plan hatten und einfach der letzte Rest gefehlt hat“. Trainer Daniel Bierofka stellte fest: „Endlich haben wir uns für den Aufwand mal belohnt.“

Mölders fällt aus, Ersatzmann Abruscia trifft dafür doppelt

Die Löwen dominierten trotz des Ausfalls von Stürmer Sascha Mölders (Schlag auf das Knie) dominierten die Gäste von Beginn an das Spiel, zwei schnelle Großchancen deuteten ein nahendes Tor förmlich an. In Minute 24 zappelte der Ball dann im Netz, Nico Karger konnte nach bösem Fehler von Aalen-Schlussmann Daniel Bernhardt nach Vorlage von Adriano Grimaldi den Ball locker ins Tor schieben. Die Münchner machten weiterhin Dampf, ließen den VfR kaum zur Entfaltung kommen. Kurz vor der Pause erhöhten die Löwen durch Mölders-Ersatz Alessandro Abruscia, der einen Konter nach feinem Zuspiel von Grimaldi erfolgreich abschloss (42.).

+ Nico Karger (r.) bejubelt seinen Treffer zum 0:1 gemeinsam mit Steinhart, Grimaldi und Abruscia (v.l.). © sampics / Stefan Matzke / Stefan Matzke Mit frischem Wind und zwei neuen Spielern, Sessa und Ristl, zeigte sich der VfR Aalen zu Beginn der zweiten Halbzeit top motiviert. Während beide Mannschaften deutlich verbissener an die Sache heran gingen, erschwerte Rauch aus dem 1860-Fanblock die Sicht - dem TSV droht mal wieder eine Strafe. Doch auch hiervon ließen sich die Münchner nicht beirren, Abruscia versenkte einen Freistoß nach einem Foul von Marian Sarr an Grimaldi zum 1:3 (54.). Lorenz verpasste das Leder, verwirrte so aber Keeper Bernhardt, der das Leder passieren ließ. In der 77. Minute dann ein kurzer Rückschlag: Mart Ristl konnte das Leder nach Freistoß von Patrick Schorr einköpfen - drohte 1860 der erneute Blackout in der Schlussphase?

Löwen holen in Aalen den ersten Auswärtssieg - viermal gibt es die Note 2 Zur Fotostrecke

Diesmal kein Last-Minute-Blackout bei 1860

Nein, denn Aalen schwächte sich selbst und Sechzig blieb ruhig. Während der TSV mit Benjamin Kindsvater einen erfahrenen Spieler ins Boot holte, hatten die Gastgeber nach der Gelb-Roten Karte gegen Marian Sarr mit einem herben Ausfall zu kämpfen. Den Schock nutzten die Münchner und machten mit dem 4:1 durch den eingewechselten Efkan Bekiroglu vier Minuten vor dem Schluss endgültig alles klar.

Die Löwen können somit nicht nur drei Punkte mit nach Hause nehmen, sondern auch das zweitbeste Tor-Verhältnis für sich beanspruchen. In der Tabelle rückt der TSV nun ebenfalls von Platz zwölf auf Platz sieben vor. Mit aktuell elf Treffern stellt Sechzig die beste Offensive der 3. Liga.