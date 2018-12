„Enorme Ehre“: Ex-Sechzig-Profi ist jetzt Nationaltrainer

Die Nationalmannschaft der USA hat einen neuen Nationaltrainer - es ist ein ehemaliger Löwe. Der bundesligaerfahrene Ex-Profi will „etwas Besonderes aufbauen“.

New York - Der frühere Bundesliga-Profi Gregg Berhalter, der zwischen 2006 und 2009 für Sechzig 81 mal auflief und dabei acht Tore erzielte, übernimmt das Amt als Nationaltrainer der US-Fußballer. "Als erfahrener ehemaliger Nationalspieler und hoch angesehener Trainer glauben wir, dass er der richtige Mann ist, um uns voranzubringen", sagte Verbandspräsident Carlos Cordeiro. Über die Vertragslaufzeit machte US Soccer zunächst keine Angaben.

Berhalter löst Dave Sarachan ab, der ein Jahr als Interimstrainer tätig war. Zuvor war US-Rekordnationaltrainer Bruce Arena nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 in Russland im November vergangenen Jahres zurückgetreten. Von Juli 2011 bis November 2016 war Jürgen Klinsmann Coach der Auswahl, holte aus 98 Partien 55 Siege bei 15 Unentschieden und 28 Niederlagen.

Berhalter will „etwas Besonderes aufbauen“

"Das ist eine enorme Ehre", sagte Berhalter, der ankündigte, "etwas Besonderes aufbauen" zu wollen. Der 45-Jährige trainierte in den vergangenen fünf Jahren den MLS-Klub Columbus Crew mit dem er 2017 ins Conference Final einzog. Offiziell vorgestellt wird Berhalter in seiner neuen Position am kommenden Dienstag in New York.

Als Spieler hatte Berhalter bei der WM 2002 Anteil am Viertelfinaleinzug der US-Boys, dem bislang größten Erfolg der USA. Der frühere Profi, der vor seinem Wechsel nach Giesing vier Jahre für Energie Cottbus aufgelaufen war, bestritt 44 Länderspiele.

sid