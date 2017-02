Ex-Löwe Wiesinger sicher: „Sechzig wird das schaffen und dann ...“

München - Michael Wiesinger, der sowohl für den TSV 1860 als auch für Nürnberg spielte, blickt gespannt auf das Derby am Montag. Er ist überzeugt vom weiß-blauen Klassenerhalt.

Am Montag ist Derbyzeit in der Arena, dann empfängt der TSV 1860 den 1. FC Nürnberg. Einer, der für beide Clubs spielte, ist Michael Wiesinger. Der 44-Jährige kickte in der U19 und von 2001 bis 2003 als Profi für die Löwen. 1993 bis 1999 spielte Wiesinger für den Club, den er 2013 auch trainierte. Für beide Vereine hegt er Sympathien, wie er im Interview mit dem Portal liga-zwei.de sagte. Ein Remis wäre ihm am Liebsten.

Natürlich verfolgt er die Geschehnisse an der Grünwalder Straße - eine persönliche Meinung dazu zu bilden sei aber nicht so leicht. Aber „in der Außendarstellung wirkt es auf mich so, dass der Verein große Ziele hat, jetzt aber erst einmal einen ganz kleinen ersten Schritt machen muss: nämlich die 2. Liga zu halten.“

Dass das gelingen wird, daran hat Wiesinger keine Zweifel. „Auf jeden Fall“ werde Sechzig den Klassenerhalt schaffen. „Sie haben sich qualitativ gut verstärkt. Zu Hause haben sie jetzt auch immer wieder dreifach gepunktet – wenn auch, wie zuletzt gegen den KSC, in der letzten Minute. Aber das waren eben Big Points. Ich glaube, Sechzig wird das schaffen und dann im nächsten Jahr einen Angriff starten. Darauf bin ich gespannt.“

Die Geschehnisse und Veränderungen bei den Löwen in den vergangenen Wochen und Monaten sind auch Wiesinger nicht verborgen geblieben. „Sechzig ist für mich ein Traditionsverein mit einer großen Fan-Landschaft im Hintergrund – gerade im Münchner Raum gibt es ja fast mehr Löwen- als Bayern-Fans“, so der gebürtige Burghausener. „Deshalb bin ich gespannt, wie das alles jetzt bei den Fans ankommt. Vor allem dann, wenn nicht mehr so viele Spieler wie Stefan Aigner da sind. Ich glaube einfach, Löwen-Fans brauchen Spieler, mit denen sie sich identifizieren können.“

Angetan zeigt er sich vom neuen Cheftrainer an der Grünwalder Straße, Vitor Pereira. Der Portugiese sei ein Mann, „der international bewiesen hat, dass er große Qualitäten hat und der mit Sicherheit seinen Weg gehen wird. Und den wird er bedingungslos gehen. Das ist das einzige, was Sechzig momentan brauchen kann.“

