Ex-Löwe Milchraum im Interview:  „Regionalliga ist einfach scheiße, wenn...“

TSV 1860 München gegen den FC Saarbrücken spielten vor zwölf Jahren in der zweiten Liga gegeinander. Einziger Torschütze: Patrick Milchraum. Wir haben uns mit dem Ex-Löwen unterhalten.

München - Aufstieg hieß das Ziel in der ersten Arena-Saison 2005/06, am Ende konnten die Löwen heilfroh sein, nicht in der Drittklassigkeit ­gelandet zu sein. Unter Trainer-­Missverständnis Walter Schachner legten die Sechziger eine Rückrunde zum Davonlaufen hin, holten in 16 Spielen abstiegsreife 16 Punkte. Zum Showdown geriet das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am ­vorletzten Spieltag. Ein Sieg musste her, um die ebenfalls abstiegsbedrohten Saarländer auf Distanz zu halten. 60 000 ­Zuschauer in Fröttmaning ­erlebten ­eine Zitterpartie sondergleichen, die am Ende durch das frühe Tor von Patrick Milchraum in der 7. Spielminute ­entschieden wurde. Saarbrücken blieb trotz dreier Platzverweise bis zum ­Ende gefährlich. Wir blicken mit Milchraum zurück.

Herr Milchraum, erinnern Sie sich noch an den 7. Mai 2006?

Milchraum: Wenn mich jetzt jemand auf der Straße fragen würde, wüsste ich es nicht. Im Zusammenhang würde ich aber sagen, dass wir mit 1860 damals gegen Saarbrücken gespielt haben (lacht).

Stimmt. Ihr 1:0 rettete die Löwen vor dem Abstieg.

Milchraum: Der Matze (Lehmann, d. Red.) hat mir einen Ball in die Tiefe gespielt und ich habe ihn rechts unten reingemacht. Das Tor hat die Löwen bewahrt, dass es schon früher runtergeht. Dass ich es machen durfte, macht es umso schöner.

Jetzt geht es wieder gegen Saarbrücken – wer macht diesmal den Milchraum?

Milchraum: Ehrlich gesagt kenne ich gar nicht mehr so viele bei 1860 (lacht). Mölders und Gebhart sind eigentlich die Einzigen.

Verfolgen Sie die Löwen noch?

Milchraum: Lustigerweise war ich mit meinen beiden Kindern und meiner Frau beim Derby-Public-Viewing. Ich war auf der Uhrenbörse in München. Meine Kinder (fünf und sechs Jahre alt, d. Red.) sind – kein Scherz! –1860-Fans und ich wollte noch mit ihnen in den Fanshop, damit sie sich ein Trikot holen können. Dann haben wir uns das Spiel noch ein bisschen angeschaut – das war für die Kinder vor der Leinwand zu langweilig. Über die Trikots waren sie aber glücklich.

Wie ist es dazu gekommen, dass Ihre Kinder Löwen-Fans werden?

Milchraum: Ich muss dazusagen, dass sie nicht nur 1860-Fans sind, sondern auch Barcelona. Ich habe aber noch Trikots von früher, die sie anziehen wollen. Die 1860-Trikots haben ihnen am besten gefallen. Jetzt haben sie alles von den Löwen: Tassen, Trikots, Hosen.

Zurück zum Sportlichen. 2006 hatten Sie den Abstiegs-, jetzt den Aufstiegsdruck. Macht das einen Unterschied?

Milchraum: Schon. Wenn du um den Aufstieg spielst und es nicht von dir erwartet wird, kannst du lockerer aufspielen. Wenn du aber wie 1860 fast aufsteigen musst und auch von der Mannschaft her mit die beste Truppe in den Regionalligen bist, macht das keinen großen Unterschied. Bei uns hat man damals nicht gedacht, dass wir da unten reinrutschen – vom Druck her, ist es ähnlich. Aber klar: Absteigen ist nochmal schlimmer wie nicht aufzusteigen.

Wer ist Ihr Favorit?

Milchraum: Eigentlich habe ich immer 1860 gesagt, wenn man sich aber anschaut, dass Saarbrücken 82 Punkte geholt hat, spricht das auch für eine enorme Qualität. Ich hoffe aber, dass es die Löwen schaffen.

Sie spielen mittlerweile in der fünften Liga beim FSV Bissingen. Wie kam es denn dazu?

Milchraum: Ich habe den Sport- und Fitnesskaufmann gemacht und im Fitnessstudio von einem Kumpel gearbeitet. Ich wollte nur noch allerhöchstens Oberliga spielen, um viel Zeit mit meiner Familie zu haben. Meine Kinder sind jetzt in einem Alter, wo sie noch Zeit mit einem Verbringen wollen – das ist ja auch bald vorbei. Bissingen ist grad aufgestiegen in die Oberliga, das Fitnessstudio wurde der Trikotsponsor – so hat sich das ergeben. Das macht mir richtig Spaß. Ich mache jetzt hier meinen Trainerschein und werde Co-Trainer in der B-Jugend. Ein oder zwei Jahre kicke ich aber noch.

Nach Georgien zieht es Sie nicht mehr?

Milchraum: Wer weiß? Vielleicht irgendwann als Trainer (lacht).

Wie war die Zeit dort?

Milchraum: Meine Familie und ich waren sehr angetan! Alle waren extrem freundlich – gerade mit Kindern. Blöd war nur, dass das schwarze Meer so weit weg war – und das Autofahren. Da fährt jeder, wie er lustig ist.

Hätten Sie sich vor zehn Jahren vorstellen können, dass 1860 jetzt in der Regionalliga spielt?

Milchraum: Natürlich nicht – das hätte ich bei Alemannia Aachen aber auch nicht gedacht! Das geht schneller, als man denkt. Es ist extrem schade. Ohne die genauen Einblicke zu haben – ich glaube nicht, dass es nur Pech war. Da wurden schon einige skurrile Entscheidungen getroffen.

Geht’s mit den Löwen jetzt wieder aufwärts?

Milchraum: Es wäre natürlich ein Nackenschlag, wenn sie nicht aufsteigen. Regionalliga ist einfach scheiße, wenn man über 80 Punkte holt und dann nicht aufsteigt… Ich hoffe, dass sie es schaffen. Der Verein gehört mindestens in die zweite Liga - obwohl in den letzten Jahren einiges kaputt gemacht wurde. Ich drücke vor dem Fernseher die Daumen.

Interview: Florian Fussek

