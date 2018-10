„Ex-1860-Spieler stolpert über einen Löwen“ - kennen Sie diesen ehemaligen Blauen noch?

München/Barcelona - Einmal Löwe, immer Löwe - so lautet das in Stein gemeißelte Lebensmotto eines jeden Fans des TSV 1860. Doch auch viele Spieler, die das blaue Trikot einmal getragen haben, haben das verinnerlicht. Und das teilweise über viele Jahre hinaus, wie es nun dieser Ex-Löwe beweist, der einen speziellen Schnappschauss gepostet hat.

Sein Kommentar: „Ex-1860-Spieler stolpert über einen Löwen in Barcelona.“ Na, erkennen Sie den ehemaligen 1860-Spieler? Wir geben Ihnen ein paar Hinweise: Er ist mittlerweile 47 Jahre alt, spielte von 1998 bis 2002 für die Giesinger und absolvierte 116 Pflichtspiele für die Blauen (drei Tore, drei Vorlagen). Seine Position damals: Libero oder defensives Mittelfeld. Zudem absolvierte er 40 Länderspiele für sein Land. Na, haben Sie schon eine Idee?

+ Ned Zelic (r) grätscht in einen Schuss des Kaiserslauterers Vratislav Lokvenc (Archivfoto vom 27.07.2000). © dpa / Arne Dedert

Wir klären auf: Es ist Ned Zelic! Er war von AJ Auxerre aus Frankreich zu den Sechzigern gewechselt, hatte zuvor schon für Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gekickt. 2017 hatte er in einem Interview gesagt: „Lorant war der beste Trainer in meiner Karriere.“ Zelic war sich sicher: Mit „Werner Beinhart“ wäre 1860 niemals abgestiegen. Und wäre er zurückgekommen, wären die Blauen wieder in ins Oberhaus aufgestiegen.