Tennisbälle, Geldscheine, Wut-Plakate: Löwen-Fans rebellieren gegen die Verbände

Löwen-Fans contra DFB: Dieses Banner war am Montagabend im Grünwalder Stadion zu sehen.

Aktionen während der Würzburg-Partie

von Marcus Giebel schließen

Gegen die Würzburger Kickers mussten die Löwen erstmals in dieser Saison an einem Montag auflaufen. Das schmeckte vielen Fans gar nicht - was auch nicht zu übersehen war.