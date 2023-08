Kommentar: Münchner Stadtrivalen auf Stürmersuche – Diesmal waren die Löwen schneller

Von: Uli Kellner

Der FC Bayern muss sich bei der Verpflichtung von Harry Kane (li.) weiter gedulden. Der TSV 1860 München hat in Joël Zwarts (re.) seinen Wunschstürmer gefunden. © Sascha Janne/IMAGO

Der TSV 1860 München hat seine neue Nummer neun in Joël Zwarts gefunden. Der FC Bayern versucht bislang vergeblich, Wunschstürmer Harry Kane zu verpflichten.

München – Endlich ist er da, der Stürmer, auf den München gewartet hat. Ein internationaler Topmann, der Tore garantieren soll und schon wegen der Höhe seiner Ablösesumme Erwartungen weckt und Glücksgefühle auslöst, bei den Fans und vor allem beim Trainer, dessen Personalpuzzle nach quälenden Sondierungen komplett ist. Die Rede ist von Joël Zwarts, dem neuen Stürmer des TSV 1860 München. Wenn man so will: Dem Harry Kane des Stadtteils Giesing.

Stürmersuche beim FC Bayern und TSV 1860 München als Dauerthema

Es kommt ja nicht so oft vor, dass der FC Bayern München und 1860 die gleichen Themenfelder beackern, doch in diesem Jahr gab es schon so manche Parallele. Beim Sportchef waren die Roten schneller, beim Stürmer haben die Blauen nun die Nase vorn, wobei es unfair ist, einen 100-Millionen-Euro-Star wie Kane (30) mit einem 100 000-Euro-Mann wie Zwarts (24) zu vergleichen. Der Brite hat schließlich schon 84 Länderspiele absolviert, viele von ihnen als Kapitän, der Holländer dagegen ist noch jung und entwicklungsfähig, was die klammen Löwen ihre Prinzipien (keine Ablösezahlungen!) über Bord werfen ließ.

Die Stürmersuche der beiden Stadtrivalen – ein Dauerthema, ohne das der Transfersommer fast schon langweilig geworden wäre. Wenn seit Mai auf eines Verlass war, auch in dieser Redaktion, dann auf das tägliche Herbeischreiben eines Sturmphantoms: Kane-Poker – daran hakt’s noch! Respektive: Jacobacci – wann bekommt er seinen Qualitäts-Neuner? Jetzt muss Zwarts nur noch auftrumpfen wie in den Internetvideos, in denen ein übers ganze Feld tricksendes Patrick-Kluivert-Double zu bestaunen ist. Und Kane sollte irgendwann auch wirklich seinen Koffer an der Säbener Straße auspacken, auf dem er gefühlt seit Monaten sitzt.

Münchner Klubs mit glorreicher Stürmer-Historie

Schließlich blicken beide Vereine auf lange Traditionen zurück, was die Disziplin Torejagd angeht, ohne die jedes Fußballspiel sinnlos wäre. Los ging’s mit den Legenden Gerd Müller bzw. Rudi Brunnenmeier. Bei Bayern hießen die letzten großen Neuner Elber, Roy Makaay, Luca Toni und Robert Lewandowski. Die Löwen haben regelmäßig den Torschützenkönig der 3. Liga gestellt, erst Sascha Mölders, dann Marcel Bär. Künftig soll Oranje-Star Zwarts das Blut der Blauen in Wallung bringen.

Die Löwen haben jetzt ihren Wunschstürmer. Die Bayern müssen das Sommerloch ab sofort alleine füllen. (Uli Kellner)