Bolzplatz-Duelle mit Bruder Kevin Volland? „Das Geilste auf der Welt!“

Der FC Ismaning kann sich auf einen Spieler freuen, der den Profi-Fußball in den Genen hat: Robin Volland. Im Interview spricht der Stürmer über seine Erwartungen beim neuen Verein, Bolzplatz-Duelle mit Bruder und Bundesliga-Profi Kevin Volland sowie die besondere Energie, die er beim Aufstieg der Löwen gespürt hat.

Als Kinder haben sie noch zusammen Eishockey gespielt, ehe dann der Fußball die wichtigste Rolle im Leben eingenommen hat. Beim Heimatverein FC Thalhofen begann für Kevin und Robin Volland die Karriere. Kevin Volland schaffte es über den TSV 1860 München und der TSG Hoffenheim bis in die Champions League mit Bayer 04 Leverkusen. Im Wanda Metropolitano gegen Atletico Madrid auflaufen, Bundesliga-Stammspieler und Einsätze für die Deutsche Nationalmannschaft. Robin Volland führt hingegen ein anderes Sportler-Leben: In der Bayernliga spielt er vor 400 statt 70.000 Fans. Eine Sache haben beide Brüder nach wie vor gemeinsam. Wenn Sie in der Heimat sind, lautet das Motto: zwei Tore, der Bolzplatz, eins gegen eins. Robin gegen Kevin. Für die Volland-Brüder das „Geilste auf der Welt“.









Servus Robin, in deiner Familie gibt es ja außer dir noch einen, der ganz gut kicken kann. Spielt ihr daheim auch noch gegeneinander?

Definitiv! Das haben wir als Kinder immer schon gemacht und es hat auch nie aufgehört. Wenn Kevin und ich in der Heimat sind, dann wird nicht die Playstation angemacht. Unser erster Weg führt auf den Bolzplatz. Nach Thalhofen zu unserem Heimatverein fahren, zwei Tore aufstellen und dann eins gegen eins: Das ist das Geilste, was es gibt.





Und, hast du gegen einen Bundesliga-Profi überhaupt eine Chance?

Wir beide denken uns immer richtig geile Challenges aus. Wir sind da echt kreativ. Und du brauchst nicht denken, dass der Kevin mich immer besiegt. Der zieht da auch schon mal öfters den Kürzeren.





„Mein Bruder war ehrgeiziger“





War schon früh abzusehen, dass dein Bruder im Fußball erfolgreicher sein wird?

Wir waren immer schon zwei unterschiedliche Typen. Kevin hatte in jungen Jahren schon einen extremen Ehrgeiz. Mein Bruder war schon immer so zielstrebig, immer einen Schritt voraus. Dieser Ehrgeiz hat sich bei mir dann erst im Senioren-Bereich entwickelt. Aber zum Profi werden gehört natürlich viel mehr dazu. Kevin hatte zum Beispiel bis heute noch keine schwere Verletzung.





Bist du froh, dass du kein Profi bist, weil du dich beispielsweise beim Einkaufen noch frei bewegen kannst?

Ich war am Wochenende mit Kevin bei den Löwen im Stadion. Und wir sind natürlich immer nur einen Meter vorangekommen, weil mein Bruder ständig erkannt und angesprochen wurde. Kevin ist einer, der damit sehr gut und souverän umgeht, der den direkten Kontakt mit den Fans auch mag. Ich bin aber schon froh, dass ich nicht ständig aufpassen muss, dass ich nicht ständig einen Wirbel um meine Person habe. Aber mal vor 70.000 Zuschauern in der Allianz-Arena auflaufen, wer träumt nicht davon?





„13.000 Vollblut-Fans, die die Mannschaft nach vorne peitschen“





Wie hast du den Löwen-Aufstieg wahrgenommen?

Es war einfach unfassbar. Mit Markus Ziereis spielt ja ein guter Freund von uns bei den Löwen. Da freut man sich noch mal mehr. Während des Spiels gab es eine unglaubliche Energie, das habe ich noch nie erlebt. 13.000 Vollblut-Fans, die die Mannschaft nach vorne peitschen. Diesen Anblick werde ich nie vergessen.

Kannst du den Fußball noch mehr genießen als Kevin, weil er bei dir nicht auch gleichzeitig dein Beruf ist?

Kevin spielt Fußball, weil es ihm Spaß macht. Er hat mir auch gesagt, dass er sonst nicht mehr kicken würde, wenn der Spaß weg ist. Aber im Endeffekt geht es in jedem Beruf natürlich auch darum, dass du abliefern musst. Bei Kevin lief es unter Huub Stevens damals eine Zeit lang nicht so. Da hat er den Fußball bestimmt auch mehr als Arbeit angesehen. Für mich ist Fußball ein Hobby, der Spaß steht im Vordergrund. Ich verspüre keinen Druck.





Dein Hobby übst du in der Bayernliga aus. Mit Kottern habt ihr stark aufgespielt und die Saison auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. Warum also der Wechsel zu Ismaning?

Ich studiere in München ab Oktober. Kottern ist da einfach zu weit entfernt, das ganze Hin- und Herfahren wäre zu viel Aufwand gewesen. Der Spaß soll ja im Vordergrund stehen. Zudem ist der Killer Tobias ein guter Freund von mir und Kevin. Das war auch ein wichtiger Faktor zugunsten von Ismaning.





Zehn Tore und zehn Vorlagen, du hast diese Saison richtig abgeliefert. War es deine beste Spielzeit bisher?

Man kann schon sagen, dass es bisher meine beste Saison war. Nur von den Toren her gesehen, war ich mit 13 Treffern 2015/16 stärker. Aber ich habe in meiner Entwicklung jetzt nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich habe mehr am Spiel teilgenommen, war viel aktiver. Das sieht man ja auch daran, dass ich viele Assists hatte. Ich habe nicht mehr nur im Strafraum auf den Ball gewartet.





Kam während der Saison der Gedanke eine Liga höher zu wechseln?

Es gab sogar Angebote von höherklassigen Vereinen. Aber das Studium steht jetzt erstmal im Vordergrund. In der Regionalliga ist der Aufwand nochmal viel höher, du trainierst öfter und intensiver. Fußballerisch wäre es natürlich interessant gewesen. Abgeschrieben ist eine höhere Liga jedenfalls nicht.









Vielleicht klappt ja kurzfristig sogar mit Ismaning der Aufstieg in die Regionalliga?

Ich konnte schon mittrainieren und habe gesehen, was die Mannschaft für eine unfassbare Qualität besitzt, in allen Mannschaftsteilen. Also die oberen Tabellenränge, Platz 6-7, sind meiner Meinung nach kommende Saison definitiv erreichbar. Früher oder später traue ich Ismaning auch die Regionalliga zu.

Bist du ein Stürmer, der sich vor der Saison eine Tormarke setzt, die er knacken will?

Es geht mir erstmal weniger um Statistik. In erster Linie will ich natürlich Spiele gewinnen, die Tore kommen dann von alleine. Jetzt bei Ismaning habe ich eine riesige, fußballerische Qualität um mich herum, da mache ich mir um das Knipsen keine Sorge. Aber meine 13 Treffer aus der Saison 15/16 will ich natürlich mal knacken, alles über 15 Buden wäre genial.

Das Interview führte Nico-Marius Schmitz.