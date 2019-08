Uduokhai vor Wechsel zurück nach Bayern - Millionen-Geldsegen für 1860 München?

Innenverteidiger Felix Uduokhai wechselte 2017 zum VfL Wolfsburg. Nun steht der Ex-Löwe vor seiner Rückkehr nach Bayern. Dank einer Klausel könnten die Löwen einen Geldsegen erwarten.

Wolfsburg/München - Im Sommer 2008 wechselte Felix Uduokhai in die Jugend des TSV 1860 München. Nach neun Jahren bei den Löwen zog es den Innenverteidiger in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Nun soll der U21-Nationalspieler wieder zurück nach Bayern kommen. In den ersten beiden Partien der aktuell laufenden Bundesliga-Saison stand der 21-Jährige keine Minute auf dem Platz. In der ersten Begegnung war der Innenverteidiger wenigstens noch im Kader, schon in der zweiten Partie fehlte er ganz.

Grund hierfür sei ein Wechsel, der laut Trainer Oliver Glasner kurz bevorsteht: „Es ist so, dass es einen anderen Klub gibt, der großes Interesse an ihm hat und auch ein Angebot hinterlegt hat“, so wird der Wölfe-Coach von der AZ zitiert. Interessent für eine Abnahme soll der FC Augsburg sein. Um zu vermeiden, dass Uduokhai das gleiche Schicksal wie Leroy Sané ereilt (der ManCity-Star stand kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München, ehe er sich schwer verletzte), war für Glasner klar: Uduokhai wird nicht spielen, denn dafür „ist mir einfach der Spieler zu viel wert. Wenn er sich verletzt, gibt es drei Verlierer.“ Denn auch der Innenverteidiger soll von dem vorliegenden Angebot überzeugt sein. „Ich habe gestern mit Felix im Abschlusstraining gesprochen und er hat gesagt, dass, wenn sich die Klubs einigen, er dieses Angebot annehmen möchte", so der VfL Coach nach dem Bundesliga-Spiel in Berlin.

Felix Uduokhai zum FC Augsburg? Transfer könnte Geldsegen für TSV 1860 München bedeuten

Die fällige Ablösesumme soll sich auf rund zehn Millionen Euro belaufen. Was das für den TSV 1860 München bedeuten würde ist relativ klar, denn bereits im Juli bestätigte 1860-Geschäftsführer Günter Gorenzel eine Klausel, die den Löwen rund zehn Prozent der Ablöse zuschreibt. So würde den Münchner Löwen ein Geldsegen in Höhe von einer Million Euro winken. Dieses Geld könnten die Sechzger gut gebrauchen, um sich in der Offensive zu verstärken. Bereits jetzt wird ein anderer Spieler des VfL Wolfsburg mit einem Transfer zum TSV 1860 München in Verbindung gebracht.

Für die Münchner Löwen wäre dieser Geldsegen ein willkommenes Geschenk, denn aktuell läuft es nicht rund bei den Blauen. Das konnte man zuletzt beim 1:5-Debakel in Magdeburg beobachten. So sieht das auch 60-Coach Daniel Bierofka und fällte nach der Partie ein verheerendes Urteil. Und auch andere Löwen-Spieler und -Verantwortliche äußerten sich nach der Klatsche in Magdeburg. Schon im Voraus auf die Partie gegen Magdeburg sorgte Löwen-Coach Bierofka mit einer ziemlich direkten Aussage über Timo Gebhart für Schlagzeilen.

Auch bei einem Wechsel von BVB-Profi Julian Weigl hätte der TSV 1860 kräftig verdient.

