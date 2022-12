Höhepunkt gegen Herzensverein – Weber schwärmt von Sieg gegen 1860 und hofft auf Klassenerhalt

Teilen

Kein Vorbeikommen: Felix Weber (v.) von der SpVgg Bayreuth kennt auch gegen seinen Herzensverein 1860 München keine Gnade. Ende Oktober feierte der Ohlstädter mit den Oberfranken einen Erfolg gegen die Löwen. Foto: Imago © Imago

„Es ist nicht schön, wenn man in die Winterpause geht, und auf dem letzten Platz steht“, bringt Felix Weber seine Gefühlswelt mit Blick auf die Hinrunde kurz und schmerzlos zum Ausdruck.

Bayreuth – Lediglich 13 Zähler konnte der Ohlstädter mit der SpVgg Bayreuth in 17 Spielen sammeln, dabei nur elf Tore bejubeln und drei Siege feiern. Zu wenig, um in der mit vielen Traditionsvereinen wie Dynamo Dresden, Waldhof Mannheim oder 1860 München gespickten 3. Liga langfristig überleben zu können.

Und doch ist noch alles drin für Weber und seine Bayreuther. „Es sind nur drei Punkte bis zum rettenden Ufer, und wir haben noch nicht einmal die Hinrunde komplett gespielt“, zeigt er sich zuversichtlich, dass die Spielvereinigung auch in der kommenden Saison drittklassig unterwegs sein wird.

SpVgg Bayreuth: Zahlen zeigen Leistung nicht

Denn so schlecht, wie sich die Zahlen lesen, war die bisherige Leistung nicht. Fünfmal mussten sich Weber und seine Teamkollegen mit lediglich einem Tor Unterschied geschlagen geben, unter anderem in der vorletzten Partie vor der Winterpause gegen Spitzenreiter Elversberg. Und zu was die Oberfranken im Stande sind, wenn einmal alles perfekt zusammenläuft, durften die Münchner Löwen, damals als Tabellenzweiter, schmerzhaft erfahren.

Vor 12 000 Zuschauern im ausverkauften Hans-Walter-Wild-Stadion setzte es für die 60er Ende Oktober eine 0:1-Niederlage. Für ganz Bayreuth natürlich ein besonderes Spiel, allen voran aber für Weber. Die gesamte Jugend verbrachte der 27-Jährige in Giesing, war als Kapitän dabei, als der TSV nach dem Zweitliga-Abstieg 2017 in der viertklassigen Regionalliga Bayern neu anfangen musste. Bis 2020 hielt er seine Knochen auch in der 3. Liga für seinen Herzensverein hin. „Das war das absolute Highlight-Spiel“, gerät er beim Gedanken daran ins Schwärmen: „Aber auch das Pokalspiel gegen Hamburg, das wir erst in der Verlängerung verloren haben, war ein richtiger Höhepunkt“.

Zu toppen dürfte das nur sein, wenn Weber im April mit Bayreuth in München zu Gast ist, im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße, lange Jahre sein „zweites Wohnzimmer“. Doch noch verschwendet der Neffe des früheren SC-Riessersee-Spielers Michael Pump daran keine Gedanken. „Das ist noch ein bisschen hin. Aber wenn es dann soweit ist, freue ich mich natürlich, wieder im Grünwalder spielen zu dürfen“, sagt er.

SpVgg Bayreuth gegen TSV 1860 München: Testspiel am 20. Dezember

Doch tatsächlich kehrt Weber mit der Spielvereinigung schon früher zurück an die alte Wirkungsstätte. Am 20. Dezember stehen sich beide Mannschaften im Rahmen der Vorbereitung auf dem Trainingsgelände der Löwen in einem Testspiel gegenüber. Seit Ende November arbeitet Bayreuth intensiv daran, dass man zum Rückrunden-Auftakt Mitte Januar topfit und gut gerüstet die „Mission Klassenerhalt“ starten kann.

Mit nur elf geschossenen Toren stellte der Aufsteiger in der Hinrunde den schlechtesten Angriff, 29 Gegentore bedeuten zugleich die zweitschwächste Abwehr um Innenverteidiger Weber. „Das Augenmerk in der Vorbereitung muss darauf liegen, dass wir vorne effektiver werden. Die Chancen haben wir eigentlich. Aber auch an der Defensive müssen wir arbeiten“, stellt er klar. Viel zu tun also für Trainer Thomas Kleine und sein Team.

Immerhin: Der Spielplan meint es gut mit den Oberfranken. Mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II und der Partie beim in der Tabelle nur einen Zähler besser dastehenden 18. Erzgebirge Aue warten zum Start machbare Gegner. Geschenkt bekommt man in der 3. Liga allerdings nichts, weiß auch Weber, der sagt: „Zufrieden bin ich erst, wenn wir am Ende der Saison über dem Strich stehen.“ Seinem Ex-Klub 1860 München traut er indes den großen Wurf zu, die Rückkehr in die 2. Bundesliga: „Die Löwen haben ein riesiges Potenzial im Kader. Wenn sie alles ausschöpfen, gehen sie hoch.“ (Sven Sartison)