Feuchtwangen - TSV 1860 München im Live-Ticker: Gleich zwei Kuriositäten vor Toto-Pokal-Duell

Von: Patrick Mayer

Trainer des TSV 1860 München: Michael Köllner. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München tritt in der zweiten Runde des Toto-Pokals bei der TuS Feuchtwangen an. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend hier im Live-Ticker.

TuS Feuchtwangen - TSV 1860 München -:- (-:-), heute, 18.30 Uhr

München/Feuchtwangen - Klang das schon wie eine Drohung von Meris „Mero“ Skenderovic? Nach dem 1:0 (0:0) des TSV 1860 München beim SC Verl sagte der Siegtorschütze: „Das wird mir Kraft geben für die nächsten Spiele.“ An diesem Dienstagabend (18.30 Uhr) geht es bereits weiter für die Löwen, und zwar mit dem Zweitrundenmatch im Toto-Pokal bei der TuS Feuchtwangen in Mittelfranken nahe Nürnberg.

In der ersten Runde hatten die Sechzger den SV Rödelmaier 7:0 abserviert - unter anderem dank fünf Toren von „Mero“ Skenderovic. Darf der 24-jährige Stürmer, der vor der Saison aus Schweinfurt nach Giesing kam, auch beim Bezirksligisten aus Feuchtwangen wieder ran? Stürmt Fynn Lakenmacher zentral? Oder etwa Kapitän und Routinier Stefan Lex?

Toto-Pokal: Feuchtwangen gegen TSV 1860 München im Live-Ticker - Viele Bayern-Fans beim Gegner

1860-Trainer Michael Köllner freut sich zumindest über die große Auswahl in der Offensive in dieser Spielzeit. „Verl war in der Schlussphase körperlich am Ende - wir konnten Qualität nachlegen und den Druck erhöhen“, sagte der Coach nach dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel der 3. Liga. Das Resultat war gleichbedeutend mit der Tabellenführung und dem besten Saisonstart von „Münchens großer Liebe“ seit 1971. Doch: Jetzt geht es für die „Blauen“ gegen „Rote“.

Denn: „Bei uns in der Mannschaft sind fast alle Bayern-Fans - außer ein paar komischen Leuten, die für Dortmund oder den Klub sind“, erzählte TuS-Torwart Jens Linsdörfer der tz. Was sich die niederklassige Mannschaft aus dem Fränkischen gegen die Profitruppe aus der bayerischen Landeshauptstadt erhofft? „Meine Freundin wünscht sich ein 2:1. Alles klar, hab ich gesagt, ich geb‘s weiter“, erzählte Linsdörfer und meinte: „Aber realistisch betrachtet: Fünf, sechs werden wir kriegen. Wenn‘s weniger wird, umso besser.“ Immerhin: In Runde eins hatte die TuS die SpVgg Unterhaching von Ex-Bayern-Spieler Sandro Wagner rausgeworfen.

Toto-Pokal: Feuchtwangen gegen TSV 1860 München im Live-Ticker - Fast dasselbe Gründungsjahr

Taugen die Mittelfranken etwa zum Stolperstein? Übrigens: Die Vielzahl an Anhängern des FC Bayern im gegnerischen Team ist nicht die einzige Kuriosität aus Sechzig-Sicht. Denn: Der Verein wurde 1861 gegründet, was auch im Wappen vermerkt ist, und damit nur ein Jahr nach dem TSV 1860.

Verfolgen Sie das Toto-Pokal-Spiel der Löwen aus Feuchtwangen heute Abend ab 18.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)