Live-Ticker: Gelingt Löwen bei der Kölner Schießbude der zweite Auswärtssieg?

Im letzten Auswärtsspiel des Jahres treten die Löwen bei Fortuna Köln an. Die Domstädter stecken seit einem Trainerwechsel in der Krise. Wir begleiten die Partie des 18. Spieltags im Live-Ticker.

Fortuna Köln gegen TSV 1860 München im Live-Ticker

Lang lang ist's her, dass die Blauen drei Punkte auf fremden Plätzen entführten. Genau einmal gelang das in dieser Drittliga-Saison - am 5. Spieltag beim 4:1 beim VfR Aalen. Die Chancen auf den nächsten Auswärtssieg waren aber wohl nie besser als an diesem Samstag, wenn das Team von Trainer Daniel Bierofka ab 14 Uhr bei Fortuna Köln gastiert.

Die Domstädter sind seit dem Trainertausch vom nach Sandhausen in die 2. Liga gewechselten Uwe Koschinat zu Tomasz Kaczmarek kaum wiederzuerkennen. Die Bilanz unter dem neuen Coach: ein Punkt und 0:16 Tore aus vier Spielen. Von Platz zwölf ging es hinunter auf Rang 16, der erste Abstiegsplatz ist nur einen Zähler entfernt. Nur Schlusslicht Eintracht Braunschweig hat mit 37 noch drei Gegentore mehr kassiert als die Fortuna, die 17 eigenen Treffer unterbieten nur die Unentschieden-Könige der SG Sonnenhof Großaspach mit 15.

Vor dem Anpfiff im Südstadion liegen zwar sieben Plätze, aber nur vier Punkte zwischen der Fortuna und den Blauen. Das knapp 15.000 Zuschauer fassende Stadion könnte - wie jüngst auch die Säbener Straße - zum Löwen-Revier werden. Und das nicht nur auf dem Rasen. Denn bislang verirrten sich selten mehr als 3000 Fußballfreunde auf den Rängen. Zeigen sich die Löwen-Fans ähnlich reiselustig wie in den vergangenen Wochen, sollte das Rund fest in blauer Hand sein.

Bislang gab es vier Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Liga. In München gewann Sechzig einmal mit 4:0 und einmal mit 2:1. Die erste Partie bei Fortuna Köln ging mit 1:2 verloren, beim bis dato jüngsten Duell erkämpften sich die Blauen am 6. Mai 1994 ein 0:0. Zwei Wochen später wurde der Aufstieg in die Bundesliga nur um einen Punkt verpasst.

Sportliche Schlagzeilen wurden an der Grünwalder Straße zuletzt einmal mehr in den Hintergrund gedrängt. Denn den Löwen drohte jüngst eine saftige Strafe bis hin zu einem Punktabzug durch den DFB - wegen einer Finanzlücke von 1,5 Millionen Euro. Das Geld überwies Investor Hasan Ismaik vor der Deadline. Doch Ruhe ist bei den Löwen dennoch nicht eingekehrt - wurde doch einmal mehr verdeutlicht, dass der Klub am Tropf des Jordaniers hängt.

mg