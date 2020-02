Dritte Liga im Live-Ticker: TSV 1860 München will seine Siegesserie in Zwickau ausbauen

Am 22. Spieltag der 3. Liga ist der TSV 1860 beim FSV Zwickau zu Gast. Das Team von Michael Köllner möchte im neunten Spiel in Folge unbesiegt bleiben. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag hier im Live-Ticker.

FSV Zwickau - TSV 1860 München -:- (-:-), Sonntag, 14 Uhr

Der TSV 1860 München trifft am 22. Spieltag der 3. Liga auf den FSV Zwickau .

trifft am 22. Spieltag der auf den . Die Münchner sind seit acht Spielen ungeschlagen und wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen.

Die Münchner Löwen haben einen Lauf. Seit der 1:2-Niederlage am 26. Oktober 2019 gegen Hansa Rostock verlor der TSV 1860 München kein Spiel mehr und ist seit nun mehr acht Spielen ungeschlagen. Mit dieser Erfolgsserie hat sich das Team von Trainer Michael Köllner in die obere Tabellenhälfte gespielt und auch der Relegationsplatz - den momentan Aufsteiger Waldhof Mannheim belegt - scheint inzwischen nicht mehr unerreichbar.

TSV 1860 München: Nach Doppelpack gegen Braunschweig - nächste Mölders-Show in Zwickau?

Damit die Fans des TSV sich weiterhin Hoffnung auf einen einstelligen Tabellenplatz oder sogar den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen können, sollte 1860 seine Erfolgsserie fortsetzten. Dafür sollten die Münchner Löwen am Sonntag, dem 2. Februar, aber zuerst einmal auswärts beim FSV Zwickau am besten einen Dreier einfahren. Ein Blick in die Tabelle der 3. Liga verrät, dass es am 22. Spieltag zum Duell des Dreizehnten gegen den Siebten kommt.

Bei den Münchner Löwen ruht die Hoffnung weiterhin auf den Schultern von Führungsspieler Sascha Mölders. Mit einem Doppelpack innerhalb von gerade einmal zwölf Minuten am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Braunschweig, bewies der 34-Jährige, dass er fußballerisch noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Der Giesinger Goalgetter erzielt im Löwen-Derby seine Saison-Treffer zehn und elf und steht damit auf Platz fünf in der Torschützenliste.

TSV 1860 München: Setzen die Löwen gegen Zwickau ihre Erfolgsserie fort?

Mit einer ähnlichen Leistung am Sonntag gegen Zwickau könnte der Löwen-Stürmer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nicht nur den TSV 1860 weiter in der oberen Tabellenhälfte etablieren, sondern auch sich selbst ein schönes Abschiedsgeschenk aus München machen und in der Torschützenliste weiter nach oben klettern.

Der FSV Zwickau hingegen kommt jedoch auch mit einer guten Portion Rückenwind aus dem letzten Spiel, als man Absteiger Magdeburg auswärts mit 2:1 besiegen konnte. Das Team von Joe Enochs wird also wohl alles daran tun, Sascha Mölders in den Griff zu bekommen und die Erfolgsserie der Löwen nach acht Spielen zu stoppen.

In unserem Live-Ticker verpassen Sie keinen Torschuss.

fd/pm