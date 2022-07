TSV 1860: Köllner sortiert Goden aus - „zu 100 Prozent damit gerechnet hatte ich aber nicht“

Von: Henrik Ahrend

Kevin Godens Zeit beim TSV 1860 München ist abgelaufen. © Imago

Für Kevin Goden kam diese Entscheidung überraschend. Der Profi vom TSV 1860 München gehört nicht mehr zum Profi-Kader der Löwen.

München - Erst im letzten Jahr war Kevin Goden vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg an die Grünwalder Straße gewechselt. Nach den Neuverpflichtungen der Löwen zur kommenden Saison geriet Goden aufs Abstellgleis. Chef-Trainer Michael Köllner plante nicht mehr mit ihm für den Profi-Bereich. Derzeit spielt der 23-Jährige Rechtsverteidiger in der Reserve der Löwen.

TSV 1860-Profi Goden: „Zuversichtlich, dass sich in nächster Zeit eine Lösung findet“

In einem Interview mit „transfermarkt.de“ zeigte sich Goden trotz allem positiv: „Ich bin zuversichtlich, dass sich in nächster Zeit eine Lösung für das Problem finden wird“. Die persönliche Situation sei natürlich nicht einfach, aber er wolle immer weiter trainieren, um sich auch eventuell für andere Vereine und höherklassigen Fußball zu empfehlen, ergänzte er. Wohin es ihn in Zukunft ziehen könnte, ließ der Außenverteidiger allerdings offen. „Ich denke, Türen lassen sich in beide Richtungen öffnen oder schließen, von daher schreibe ich nichts ab“, will er auch eine Rückkehr in der Kader von Michael Köllner nichts vollends ausschließen.

TSV 1860-Profi Goden: Kein unbekannter für Trainer Köllner

Cheftrainer Köllner und der Rechtsverteidiger kennen sich schon aus Nürnberger Zeiten. Dort kam der Rechtsverteidiger in der Saison 2018/2019 sogar auf fünf Bundesliga-Einsätze. Im Jahr 2021 wechselte Goden dann nach München zum TSV 1860. Der sportliche Einstieg war am Anfang nicht leicht. Allerdings kam der 23-Jährige in der vergangenen Spielzeit auf insgesamt 23 Einsätze in der 3. Liga und erzielte dabei drei Tore und bereitete ein weiteres vor.

Seit Anfang Juli allerdings spielt er in der U21-Mannschaft der Löwen in der Bayernliga. Dass er vor drei Wochen von Michael Köllner aussortiert wurde, war trotzdem nicht selbstverständlich: „Natürlich habe ich mitbekommen, dass viele Neuzugänge verpflichtet wurde, zu 100 Prozent damit gerechnet, hatte ich aber nicht“, so Goden.

Bereits am vergangenen Samstag, als die Junglöwen zuhause gegen Kirchanschöring in der Bayernliga spielten, wirkte der 23-Jährige 90 Minuten mit. Allerdings konnte Goden hier nicht den Unterschied machen. Die Reserve der Löwen und Kirchanschöring trennten sich in einem torlosen Remis. (Henrik Ahrend)