FIFA-Geldsegen: Darum sollten 1860-Fans bei der WM Australien die Daumen drücken

Für alle Löwen-Fans lohnt sich während der WM ein Blick auf das Abschneiden der australischen Fußballnationalmannschaft. Denn durch diese profitiert der TSV 1860 finanziell von dem Turnier in Russland.

München - Der TSV 1860 München profitiert finanziell von der WM in Russland. Was zunächst nach einem schlechten Scherz klingt - die Löwen haben keinen einzigen aktiven A-Nationalspieler in ihren Reihen - wird aber durch einen komplizierten Verteilungsschlüssel der FIFA Realität. Seit 2010 wird eine sogenannte WM-Abstellungsgebühr an die Vereine ausgeschüttet, bei denen die WM-Fahrer unter Vertrag standen.

Einnahmen durch Australier: Ein Ex-Löwe fährt zur WM

Der wichtige Aspekt dabei ist die Vergangenheit, denn die FIFA „beteiligt die Vereine am wirtschaftlichen Erfolg der WM“, für die die Nationalspieler bei der WM seit Sommer 2016 aktiv waren. Ab dem Ausscheiden der jeweiligen Nation beim Turnier in Russland, profitieren die Mannschaften von der Ausschüttung, bei denen die WM-Fahrer in den letzten 730 Tagen unter Vertrag standen.

Je länger ein Nationalspieler innerhalb dieses Zeitraums bei einem Klub gespielt hat, umso mehr wird der entsprechende Verein an der Ausschüttung beteiligt. Darüber hinaus wächst der Multiplikator für die tägliche Abstellungsentschädigung, je länger sich eine Nationalmannschaft im Turnier hält. Den maximalen Betrag erhalten also die Vereine, deren WM-Fahrer es bis ins Finale geschafft haben. Das berichtetet der Kicker.

Und jetzt kommen die Löwen ins Spiel. Bis zum 26. Januar 2017 spielte Milos Degenek beim TSV 1860, ehe er in die erste japanische Liga wechselte. Eben jener Milos Degenek ist nicht nur australischer Nationalspieler, sondern gehört auch zum 23-Mann-Kader der Socceroos für das Turnier in Russland.

37.000 Euro für 1860 - Vielleicht sogar noch mehr

Der TSV 1860 München darf also Dankes-Grüße nach Down Under schicken, denn selbst wenn Australien in der Vorrunde der WM scheitert, kassieren die Löwen für ihren ehemaligen Spieler ganze 37.000 Euro - ganz egal, ob der 24-Jährige eingesetzt wird, oder nicht. Sollten die Aussies sich jedoch in der Gruppe C gegen Frankreich, Peru und Dänemark behaupten können und in die K.o.-Phase einziehen, so winkt 1860 wie oben erläutert sogar eine noch größere Summe.

Alle Löwen-Fans sollten also ab Donnerstag neben dem DFB-Team auch der australischen Fußballnationalmannschaft die Daumen drücken, denn mit einem nicht unerheblichen finanziellen Zuschuss startet es sich gleich viel besser in die 3. Liga.

