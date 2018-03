Gorenzel über das Budget: Kann sich 1860 eine weitere Regionalliga-Saison leisten?

Wie geht es weiter beim TSV 1860 München? Können sich die Löwen im Falle des Ligaverbleibs eine weitere Saison Regionalliga überhaupt leisten?

München - Wie schaut sie aus, die Zukunft des TSV 1860 München? Wenn es nach Vereinsverantwortlichen, Spielern und Fans gehen würde, so würde der TSV 1860 München die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern fix machen und sich anschließend über die Relegation für die 3. Liga qualifizieren. Der Plan A ist klar vorgegeben und am einfachsten wäre es wohl für den Verein, wenn er diesen bis zum Ende ausführen könnte. Doch was, wenn Plan A scheitert? Hat der Traditionsverein aus Giesing auch einen Plan B parat, falls man die Meisterschaft verpassen oder in der Relegation scheitern sollte?

Können sich die Löwen noch eine Regionalliga-Saison finanziell leisten?

Die Münchner Löwen sind eines der wenigen Teams in der Regionalliga Bayern, die es sich leisten können eine Profi-Mannschaft zu stellen und auch die aufwendige Jugendarbeit beim TSV kratzt ganz schön am Budget, weswegen die Frage aufkommt, ob sich 1860 eine weitere Saison in der Regionalliga finanziell überhaupt leisten könnte.

Günther Gorenzel, der sportliche Leiter beim TSV, beantwortete diese Frage am Montagabend auf dem Fernsehsender München.tv. Auf Nachfrage des Moderators entgegnete der 46-Jährige: „Wir haben ein seriöses Budget, das für die nächste Saison steht, falls es nicht klappen sollte.“ Im weiteren Verlauf bestätigte der Österreicher, dass man beim TSV 1860 München momentan zweigleisig plant. Also das sowohl im Falle eines Aufstiegs, als auch im Falle des Ligaverbleibs die finanzielle Lage vorerst geklärt sei.

