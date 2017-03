Live-Ticker: 1860 kämpft vergeblich - Hannover siegt

Hannover - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge steht der TSV 1860 vor dem Gastspiel bei Hannover 96 unter Druck. Wir berichten jetzt im Live-Ticker.

Hannover 96 - TSV 1860 München 1:0 (0:0)

Hannover: 1 Tschauner - 33 Arkenberg, 31 Anton, 5 Sané, 7 Prib - 6 Bakalorz, 18 Fossum - 26 Karaman (37 Sarenren Bazee, ab 40.), 10 Maier (17 Bech, ab 69.), 11 Klaus (3 Albornoz, ab 77.) - 14 Harnik. Bank: 30 Sahin-Radlinger (TW), 24 Füllkrug, 33 Arkenberg. TSV 1860: 24 Ortega - 6 Boenisch, 25 Ba, 17 Uduokhai - 3 Wittek (33 Aycicek, ab 77.), 38 Lacazette, 4 Bülow (19 Neuhaus, ab 63.), 28 Lumor - 29 Aigner (9 Gytkjaer, ab 74.), 40 Olic, 30 Amilton. Bank: 21 Zimmerann (TW), 11 Adlung, 12 Ribamar, 22 Stojkovic. Tore: 1:0 Harnik (56.) Schiedsrichter: Daniel Schlager Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 2. Bundesliga finden Sie hier.

Schluss! Sechzig verliert in Hannover mit 0:1 - und das absolut unglücklich! Mindestens ein Punkt wäre hier verdient gewesen.

90. Minute+4: Freistoß noch einmal für 1860, es wird noch einmal gefährlich im Sechzehner ... doch er bringt nichts mehr ein.

90. Minute+3: Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft, Sechzig kommt einfach nicht mehr nach vorne ...

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit gibt es. Romuald Lacazette sieht zudem nach einem Foul noch die Gelbe Karte.

90. Minute: Es läuft die letzte Minute und leider sind die Löwen zu weit vom Hannoveraner Gehäuse weg. Es wird eng jetzt ...

88.Minute: Kopfball Ba, kein Druck dahinter, Tschauner ist da.

87. Minute: Mit dem Entrollen des Spruchbandes „A bissl kulturelle Bereicherung für eich Hans Wurschtn!" warfen die Löwen-Anhänger eben ihre Hüte in den Unterrang. Wieso denn, die Hütte standen Euch doch so gut?!

85. Minute: Regulär sind es noch fünf Minuten - geht hier noch was für die Löwen? Der Einsatz ist da, die Einsatzbereitschaft auch - nur die Torschüsse fehlen.

82. Minute: Wie knapp, da war die Chance für Sechzig! Der Ball schwebt herein, Fehler von Tschauner und der Ball ist frei spielbar im Fünfmeterraum - mit Mühe und not klärt Hannover kurz vor der Linie. MANN!!!

81. Minute: Olic stürmt nach vorne und Prib steigt ihm kurz vor dem Strafraum hinten auf dem Fuß. Freistoß für 1860, Gelbe Karte für Prib. Olic tritt ihn selbst, Bakalorz lenkt ihn über die Latte - es gibt Eckball.

79. Minute: Seit dem Führungstreffer gab es keine (gewollten) Torchancen mehr im Spiel. Beide Teams mühen sich, vor allem die Löwen kämpfen hier.

77. Minute: Letzter Wechsel bei 1860, für Maxi Wittek kommt Levent Aycicek. Und bei Hannover kommt Albornoz für Klaus.

74. Minute: Wechsel bei Sechzig, für Stefan Aigner kommt Christian Gytkjaer. Aigner ist sichtlich sauer über die Auswechslung ...

72. Minute: Sechzig ist zurück im Spiel und setzt die Gastgeber unter Druck. Das Problem: Die glasklaren Torchancen fehlen einfach ...

70. Minute: Was für ein gefährliches, krummes Ding von Wittek! Der neue Kapitän flankt von der rechten Seite und der Ball wird länger und länger ... und Tschauner lenkt ihn noch an die Latte. Olic verpasst den Nachschuss aus spitzem Winkel. Weiter, weiter, weiter!!!

69. Minute: Wechsel bei Hannover, für Maier kommt Bech.

66. Minute: Freistoß von der rechten Seite für die Löwen, aber der bringt nichts ein. Nicht den Mut verlieren, ihr Blauen, hier ist noch alles drin!

63. Minute: Wechsel bei den Löwen, für Kai Bülow kommt jetzt Florian Neuhaus - ein Mann für die Offensive. Neuer Kapitän ist jetzt übrigens Maxi Wittek.

60. Minute: Gelbe Karte für Maier nach Foul an Aigner.

57. Minute: Da wirst du als Löwen-Fan und vor allem als Trainer doch verrückt! Hannover führt - und keiner weiß, warum! Da spielt 1860 richtig gut, hat die Führung auf dem Schlappen - und dann kommt der Gegner einmal richtig vor das Tor und macht die Bude. Erst kein Glück und jetzt auch noch Pech! Kämpfen, Löwen!

56. Minute: TOR FÜR HANNOVER! Das ist unfassbar! Mit so viel Dusel und so unerwartet fällt der Treffer zum 1:0 für 96. Martin Harnik erhält fast schon zufällig den Ball und steht alleine vor Ortega, dem er keine Chance lässt.

55. Minute: MIST! Lumor treibt das Leder in den Strafraum, passt scharf in die Mitte, doch vor dem einschussbereiten Olic schnappt sich Tschauner den Ball.

54. Minute: Die Löwen setzen sich jetzt etwas in der 96er-Hälfte fest, die Sechziger machen das richtig gut. Nur ein Tor fehlt jetzt noch ...

51. Minute: In den letzten Minuten tut sich vor allem der agile Amilton wieder hervor, der mit seiner Wendigkeit und Schnelligkeit den Gastgebern Probleme bereitet. Und in der Defensive passt Ba heute wieder sehr gut auf.

49. Minute: Gelbe Karte für Hannovers Sané, nachdem er den pfeilschnellen Amilton an der rechten Außenbahn umsenst. Ganz klare Sache! Der Freistoß bringt aber nicht sein.

47. Minute: Bülow legt an der Strafraumkante Sarenren Bazee, Freistoß für Hannover ... aber der bringt erneut nichts ein. Die Standardsituationen der Gastgeber sind heute alles - aber nicht wirklich gefährlich. 1860 steht aber auch gut.

46. Minute: Weiter geht es in Hannover, Sechzig stößt an und spielt jetzt auf die 96-Fankurve zu. Beide Teams haben keine Wechsel vorgenommen.

Halbzeit: 1860 könnte hier 2:0 führen

Halbzeit in Hannover - und Sechzig könnte hier schon mit 2:0 führen! Amilton und Stefan Aigner ließen zwei hunderprozentige Chancen liegen. Insgesamt halten die Löwen hier nicht nur gut mit, Hannover hat gehörige Probleme mit den Gästen. Weiter so, hier geht was!

45. Minute+2: NEIN! Die nächste Hundertprozentige lassen die Löwen liegen! Stefan Aigner bekommt den Ball in die Spitze gespielt und ist wohl selbst überrascht, dass er so alleine vor Tschauner auftaucht. Er wir hastig und der 96-Keeper stibitzt ihm den Ball vom Fuß.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es als Nachspielzeit on top. Eine Hannover-Ecke bringt erneut nicht sein.

44. Minute: Auch wenn Hannover jetzt noch einmal den Druck erhöht, sehen wir insgesamt die Löwen mindestens gleichwertig in dieser Partie.

41. Minute: Kleine Anmerkung an die 1860-Fans in Hannover: Ganz viele Anhänger tragen heute bayerische Filzhüte und bauen diese in ihre Anfeuerungen ein. Steht Euch klasse und sieht top aus - wir ziehen den Hut!

40. Minute: Das sieht nicht gut aus Karaman muss das Feld verletzt verlassen, es kommt Sarenren Bazee. Kurz darauf rasseln Fossum und Bülow mit den Köpfen zusammen - bei beiden geht es aber nach kurzer Unterbrechung weiter.

38. Minute: Wieder ein tolle Flanke der Löwen durch Olic, doch Amilton ist etwas zu spät dran - der Ball landet bei Tschauner. Ganz ehrlich, Sechzig spielt hier richtig gut. Man merkt nicht, dass hier der Tabellen-14. beim Dritten gastiert.

35. Minute: Auf der Gegenseite stoppen die Sechziger Harnik im Strafraum, die 96er fordern Elfmeter - aber das war absolut stark gemacht von Amilton. Kein Strafstoß, richtige Entscheidung.

34. Minute: NEIN! Das muss doch das 1:0 für die Löwen sein! Sané vertändelt den Ball und so kann Amilton alleine auf Tschauner zulaufen. Der Brasilianer scheitert aber am 96-Schlussmann, in der Mitte hatte Olic gelauert. So viele Chancen dieser Güteklasse wird es nicht geben ...

33. Minute: Starke Aktion der Blauen (die heute ja in gelb spielen)! Olic kommt über links und spielt den Ball gefährlich in die Mitte, wo Aigner knapp verpasst. Über die Außen könnte heute noch was gehen ...

32. Minute: Immerhin mal wieder ein Ball, den Philipp Tschauner aufnehmen muss. Der Kopfball von Bülow ist aber überhaupt keine Gefahr, da war kein Druck dahinter. Die Zuschauerzahl heute beträgt übrigens 34.600.

30. Minute: Jetzt hat Sechzig aber Glück, dass Hannover aus dieser Chance im Strafraum zu wenig macht. 96 spielt zu vorschnell und ungenau, die Gefahr verpufft.

29. Minute: Zwei Schussgelegenheiten für Sechzig: Lacazette haut über den Ball, Witteks Schuss geht vorbei. Aber es gilt festzuhalten: Dieses Hannover ist heute bezwingbar!

26. Minute: Kuriose Szene! Aigner wirft den Ball zurück zu den 96ern, nachdem sie den Ball hinausgespielt hatten, damit Olic und Hübner behandelt werden können. Bakalorz verspringt der Ball, er geht wieder ins Aus. Aigner wirft ihm den ball also ein zweites Mal zu. Fair - und irgendwie witzig!

25. Minute: Hannovers Hübner knallt beim Kopfballduell mit Olic‘ Hinterkopf zusammen und bleibt benommen liegen. Beide werden behandelt, aber es geht wohl auch für beide weiter. Olic bekommt aber wohl vorsorglich einen Turban.

23. Minute: Klaus bekommt den Ball von Harnik zugespitzelt, aber den Versuch hebelt er über den Löwen-Kasten.

21. Minute: Keine so schlechte Idee von Wittek, der den Ball stramm und flach in die Mitte drischt - aber Freund und Feind verpassen das Leder. Mist, das hätte was werden können!

20. Minute: Tolle Freistoßposition für Sechzig jetzt! Olic wurde von Bakalorz an der linken Strafraumkante gelegt.

19. Minute: ... doch 1860 kann den abfangen und Stefan Aigner will den Konter starten. Dabei wird er aber äußerst unsanft von Klaus gestoppt. Das gibt Freistoß für Sechzig aus der blauen Hälfte.

18. Minute: Jetzt hat Sechzig einmal nicht aufgepasst und im Aufbauspiel das das Leder verloren. Das endet in einem Eckball für die 96er ...

15. Minute: Wir sehen hier ein unruhiges Spiel mit vielen Unterbrechungen und Freistößen. 1860 lauert auf diesem angeschlagenen Rasen in erster Linie auf Konter, steht aber defensiv ziemlich sicher - sieht aber insgesamt nicht schlecht aus.

13. Minute: Freistoß Hannover, Maier bringt ihn rein - und die Löwen klären erneut ziemlich souverän.

11. Minute: Aaaaah, wie ist das ärgerlich! Amilton erläuft einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte und legt quer auf Aigner. Der will direkt abziehen - und haut über den Ball. Das war eine gute Schussposition.

9. Minute: Dankbarer Ball für Ortega, dieser Versuch von Klaus ist absolut keine Gefahr für den 1860-Keeper - ein Flug für das Bilderbuch!

8. Minute: Der Druck, der auf beiden Mannschaften lastet, ist spürbar. Auf beiden Seiten einige Stockfehler und ungenaue Pässe. Das hält sich bislang die Waage.

6. Minute: Erster blitzsauberer Angriff der Löwen! Amilton im Zusammenspiel mit Bülow, der Brasilianer spielt in die Zentrale, wo Olic noch gestört wird. Das gibt Eckball für 1860 - doch der bleibt ohne Ertrag. Schade!

4. Minute: Ortega auf dem Posten. Anton wollte steil auf Harnik spielen, doch der Löwen-Keeper fängt das Leder ab.

3. Minute: Stefan Aigner stoppt Ex-Löwe Sebastian Maier unfair, das gibt Freistoß für die 96er von der rechten Außenbahn auf Strafraumhöhe. Der bringt aber nichts ein, die Löwen können klären.

1. Minute: Hannover hat Anstoß, die Löwen spielen zunächst auf die eigenen Fans.

+++ Die Teams sind da, es kann losgehen. Auf geht‘s, Löwen!

+ © Florian Fussek +++ Was für ein prall gefüllter 1860-Block - so gefällt uns das! Über 2000 Fans aus München sind heute da, 33.000 Zuschauer werden insgesamt erwartet.

+++ „Wir wollen unser Spiel durchziehen“, so Vitor Pereira vor dem Spiel bei Sky „Wir müssen mit dem Druck umgehen können.“

+++ Ja, die beiden kennen sich noch sehr gut: Bernhard Winkler und Horst Heldt, Teamkollegen bei den Löwen von 1995 bis 1999.

+++ 1860-Trainer Vitor Pereira schickt die gleichen elf mann auf den Rasen wie zuletzt beim 1:2 daheim gegen St. Pauli. Die Leistung war ja auch nicht so schlecht, nur das Ergebnis passte nicht so recht. Heute soll das anders werden!

+++ In der Aufstellung der 96 stehen heute mit Torhüter Philipp Tschauner und Sebastian Maier zwei Ex-Löwen. Lasst uns nicht den Teufel an die Wand malen, aber Ex-Sechziger waren in der Vergangenheit einigermaßen treffsicher vor dem Kasten. Naja, Tschauner immerhin wird ja wohl eher nicht da vorne auftauchen ...

+++ Und jetzt sind auch die Mann von Trainer Vitor Pereira am Stadion angekommen. „Hurra, hurra, die Löwen, die sind da!“ 1860 wird heute in Hannover übrigens wieder in den gelben Ausweichtrikots auflaufen.

+++ Die ersten Fans sind im WM-Stadion von Hannover eingetroffen. Noch ist das weite Rund leer - das wird sich aber bald ändern ...

+++ Auf eine lautstarke Unterstützung können sich die Sechziger heute auf jeden Fall freuen. Mit einem Sonderzug sind über 200 Fans aus München angereist. Mit einem lauten Fanmarsch sind sie durch Hannover gezogen und auf dem Weg in die HDI-Arena.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Auswärtsspiel des TSV 1860 München bei Hannover 96! Die Löwen zu Gast beim Bundesliga-Absteiger und Aufstiegskandidaten - das wird eine schwierige Aufgabe. Hoffen wir das Beste - und vielleicht können die Blauen ja mit etwas Glück Zählbares mit zurück nach München nehmen. Kämpfen, Löwen!

Vorbericht:

Löwen, jetzt gilt‘s! Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und dem bedrohlichen Rückfall in die Nähe der Abstiegsplätze sind die Sechzger bei ihrem Gastspiel bei Hannover 96 gefordert. Ein Unentschieden oder sogar ein Dreier beim Aufstiegskandidaten wären hilfreich, um den Abstand zum Relegationsplatz (derzeit vier Punkte) nicht noch weiter schmelzen zu lassen - vor zwei Wochen hatten die Münchner noch einen Sieben-Punkte-Vorsprung auf Platz 16. Jetzt sollte das Team von Trainer Vitor Pereira die Kurve kriegen, wenngleich das Auswärtsspiel bei den Niedersachsen kein leichtes Unterfangen werden dürfte.

Zwar kriselt es beim Bundesliga-Absteiger derzeit, doch Anfang der Woche wurden drastische Maßnahmen unternommen, um den Bock wieder umzustoßen: Zwar darf Trainer Daniel Stendel vorerst weiterarbeiten, allerdings wurde die sportliche Führung um Martin Bader und Christian Möckel entlassen und durch den Ex-Löwen Horst Heldt ersetzt. Heldt arbeitete in den vergangenen Jahren erfolgreich als Manager und Geschäftsführer beim VfB Stuttgart und Schalke 04 - jetzt soll er die 96er wieder zurück in die Bundesliga führen - so lautet der klare Auftrag von Präsident Martin Kind.

Heldt fand im Vorfeld des Spiels bereits Zeit und Muse, um über seinen ehemaligen Klub zu sprechen: „1860 ist ein Kultverein, der perspektivisch in die 1. Liga gehört. Aber ich lese viel. Wenn sich das alles bewahrheitet, ist das mehr als befremdlich und nicht akzeptabel.“ Die Aufgabe der Löwen ist es nun, dafür zu sorgen, dass Heldt am besten das Ergebnis des Spiels gegen die Sechzger als befremdlich und nicht akzeptabel empfinden wird. Wir berichten hier im Live-Ticker.