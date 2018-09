Live-Ticker: Löwen müssen bei Hansa Rostock ran

Der TSV 1860 will den Rückenwind aus den Siegen beim VfR Aalen und zuhause gegen Energie Cottbus mitnehmen und auch im hohen Norden bei Hansa Rostock punkten. Alle Infos im Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zwischen Hansa Rostock und dem TSV 1860 München +++

Rostock - Der TSV 1860 München kommt in der 3. Liga so langsam in Fahrt. Mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen beim VfR Aalen und zuhause gegen Energie Cottbus stehen die Löwen mittlerweile auf Platz vier der Tabelle. Den Rückenwind will der Aufsteiger mitnehmen und auch bei Hansa Rostock punkten. Kein leichtes Unterfangen. Die Gastgeber hatten vor der Saison betont, aufsteigen zu wollen. Dementsprechend prominent ist der Kader besetzt.

Ein Besonderes Erlebnis wird das Spiel für Rostock-Verteidiger Kai Bülow, der zwischen 2010 und 2017 für die Löwen auflief und den eine tiefe Freundschaft mit 1860-Coach Daniel Bierofka verbindet. „Er hat einen super Charakter. Er hat immer alles gegeben, zudem wichtige Tore erzielt“, sagte Bierofka auf dem Pressetalk am Freitag vor dem Spiel: „Ich freue mich, ihn wiederzusehen.“

Verzichten müssen die Löwen allerdings auf Torjäger Sascha Mölders, der weiter mit Knieproblemen zu kämpfen hat und, so Bierofka, „kein gutes Gefühl hat“.

Auch den Gästen wird mit Top-Torschütze Cebio Soukou aller Voraussicht nach eine wichtige Säule des Teams fehlen. Trotzdem wollen die Gastgeber, denen nach zwei bitteren Niederlagen (unter anderem ein 0:4 zuhause gegen die Würzburger Kickers), beim SV Meppen vor zwei Wochen ein Befreiungsschlag gelungen war, gegen die Löwen die nächsten Punkte einfahren. Anpfiff ist am Samstag den 15. September um 14.00Uhr. Das Match kann man bei uns live im Ticker verfolgen!